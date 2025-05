Tom Hanks und Rita feiern Hochzeitstag mit Urlaubsbildern

37 Jahre ist Tom Hanks (68) jetzt mit seiner Frau Rita Wilson (68) verheiratet. Das feiern der Hollywoodstar und seine Liebste natürlich angemessen – und zwar mit einem Pärchenurlaub. In einem Instagram-Post posieren die beiden strahlend vor einer Klippe und einem Stück blauem Meer. Offenbar ist das Paar gerade frisch aus dem Wasser gekommen, denn beide sind noch nass und Tom grinst oberkörperfrei in die Kamera. "37 Jahre verheiratet. Heute! Liebe dich", schreibt der Schauspieler eine liebevolle Botschaft unter das Foto. Rita ließ es sich auch nicht nehmen, ihrem Mann zum Hochzeitstag zu gratulieren. Auf ihrem Foto sind die beiden allerdings mit Mützen und Jacken gegen kaltes Wetter gewappnet. Mit den Worten "Alles Liebe zum 37. Hochzeitstag" und jeder Menge bunter Herzen unterstreicht sie das Foto.

Tom und Rita gelten nach wie vor als eines der Traumpaare Hollywoods. Dabei war der Oscar-Preisträger noch mit seiner Ex-Frau Samantha Lewes verheiratet, als sie sich in den 80ern kennenlernten. Nachdem die beiden sich aber 1985 getrennt hatten, dauerte es nicht lange, bis die Beziehung mit Rita offiziell wurde. 1988 gaben sie sich schließlich das Jawort. Tom brachte aus seiner ersten Ehe zwei Kinder, seinen Sohn Colin (47) und seine Tochter Elizabeth, mit. Gemeinsam durften er und Rita aber noch zwei weitere Kinder auf der Welt begrüßen: die beiden Söhne Chet (34) und Truman (29).

Gemeinsam mussten Tom und Rita bereits so einige Hürden überwinden. Unter anderem stellte das Drogenproblem ihres Sohnes Chet sie vor eine große Herausforderung, die sie aber gemeinsam mit dem 34-Jährigen meisterten. Heute ist Chet clean und kann sich über beruflichen Erfolg freuen. Er ist Musiker in der Country-Band Something Out West und trat sogar in Papas Fußstapfen, als er eine Rolle in der Netflix-Serie "Running Point" spielte. Zu verdanken habe er das vor allem seinen Eltern, die ihm aktiv den Rücken gestärkt haben. "Meine Eltern haben mich immer unterstützt, und ich nehme das nicht als selbstverständlich hin", betonte er in der "The Drew Barrymore Show".

Anzeige Anzeige

Instagram / ritawilson Tom Hanks und Rita Wilson, Hollywood-Paar

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson mit ihrer Familie bei den Golden Globe Awards 2020

Anzeige Anzeige