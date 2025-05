Kylie Jenner turtelt mit ihrem Timothée bei Basketballspiel

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) können einfach nicht die Finger voneinander lassen. So besuchten die Unternehmerin und der Schauspieler am Dienstag ein Basketballspiel der Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves. Dabei wollte vor allem der The Kardashians-Star seinem Freund ganz nah sein. Kylie saß mit Timothée Hand in Hand ganz vorne am Spielfeldrand in der Crypto.com Arena in Los Angeles. So fingen die Paparazzi vor Ort ein, wie sie sich immer wieder berührten, während sie das Spiel beobachteten. Die beiden wirkten wieder einmal unglaublich glücklich miteinander, wie die Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen.

Bereits im März zeigten sich Kylie und Timothée auf einem sportlichen Event. Damals besuchten die Turteltauben die "BNP Paribas Open" in Palm Springs. Auch auf der Tribüne suchten sie permanent Nähe zueinander. So griff die zweifache Mutter immer wieder nach der Hand ihres Schatzes, während dieser aus dem Strahlen gar nicht mehr herauskam. Die zwei sind bereits seit zwei Jahren zusammen und sollen seither als unzertrennlich gelten. In den vergangenen Wochen gab es auch immer wieder Spekulationen, dass sie bald den nächsten Schritt wagen und sich verloben wollen.

Doch während die beiden total glücklich miteinander sind, sollen nicht alle ihre Beziehung gutheißen. So soll Timothées Familie es nicht gefallen, dass sie sich möglicherweise bald verloben wollen. "Es ist ein Rätsel, wie so gegensätzliche Persönlichkeiten eine Ehe führen könnten", soll ein Verwandter erklärt haben, wie ein Insider gegenüber The Sun berichtete. Derweil erhalten sie von Kylies Familie wohl die volle Rückendeckung – allen voran von ihrer Mutter Kris Jenner (69) und ihrer Halbschwester Khloé Kardashian (40).

Getty Images Timothée Chalamet and Kylie Jenner bei den BNP Paribas Open, März 2025

Getty Images Kylie Jenner und Kris Jenner, TV-Stars

