Jessica Haller macht Depressionen und Panikattacken publik

Jessica Haller (35) meldet sich nach einer langen Netzpause bei ihren Fans. Auf YouTube postet die Influencerin nun ein ehrliches Video, in dem sie erklärt, wie es zu der Auszeit kam. Nach einer schweren OP am Rücken seien bei ihr vermehrt negative Gefühle wie Wut und Trauer aufgekommen, die sie unterdrückt habe. Irgendwann wurde sie jedoch von den Gefühlen eingeholt. "Ich konnte nicht mehr die fröhliche Jessi sein, die ich so sehr über alles liebe. Ich habe starke Depressionen bekommen. Ich habe Panikattacken bekommen, ich habe Angstzustände bekommen", gesteht Jessica sichtlich mitgenommen. Zusätzlich habe sie pausenlos starke Kopf- und Rückenschmerzen gehabt, die sie gequält haben. Schließlich sei sie nicht mehr aus dem Bett gekommen. Mit ihrem Video und ihrer Geschichte hofft sie, anderen Menschen Mut zu machen, die Ähnliches erlebt haben. "Das, was mir passiert ist, ist aus dem Grund passiert, dass ich alles unterdrückt habe. Niemand hat mir gesagt, ich darf nicht weinen oder ich darf nicht trauern oder ich darf nicht so und so sein. Nur ich habe mich sabotiert", betont die Content Creatorin.

Dann erzählt sie weiter: "Ich bin der beste Beweis dafür, dass man krank werden kann, weil man Dinge einfach nicht zulässt." Irgendwann sei der Moment gekommen, an dem sie nicht mehr zurechtgekommen sei. "Ich habe [die Depressionen] erst einmal versteckt, weil ich nicht wusste, was mit mir los war. Dadurch, dass ich mir den Raum nicht gegeben habe, hat mein Körper unglaublich rebelliert. Ihr müsst euch vorstellen, meine Hände waren so steif. Am Morgen, als ich aufgestanden bin, hatte ich ganz steife Hände und ein Kribbeln in meinem Arm. Das war über mehrere Tage. Und irgendwann stand ich vor meinem Ehemann und sagte: 'Ich kann nicht mehr.' Ich habe nicht auf die Symptome gehört, ich habe nicht auf meinen Körper gehört", resümiert Jessica.

Schon Anfang Januar hatte die TV-Bekanntheit angekündigt, in Zukunft in den sozialen Medien etwas kürzertreten zu wollen. "Die Zeit mit meiner Familie hat aktuell einfach Priorität für mich. Dieses Jahr möchte ich meine Energie bewusster und besser aufteilen, weil mir das letztes Jahr nicht so gut gelungen ist", erklärte sie damals in einer Fragerunde auf Instagram. Am 6. Februar kündigte sie dann eine "kreative Auszeit" an: "Eine Pause, um mich um meine Gesundheit zu kümmern, um meine Achtsamkeit zurückzugewinnen und um bewusst Raum für mich zu schaffen! Diese Auszeit war längst überfällig. Nicht, weil etwas 'falsch' läuft, sondern weil ich spüre, wie wichtig es ist, nicht nur von Moment zu Moment (oder von Projekt zu Projekt) zu leben, sondern wirklich präsent zu sein."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Galuschka,Horst / ActionPress Jessica Haller, 2024