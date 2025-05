Emmas Vorwurf: Umut Tekin kündigt Statement zum Drama an

Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) sorgen erneut für Schlagzeilen: Nach dem Liebes-Aus der beiden Reality-TV-Stars scheint nun ein öffentlicher Streit zu entbrennen. Kürzlich erhob Emma schwere Vorwürfe gegen Umut und warf ihm vor, seine Community gegen sie aufzuhetzen. Nun meldet sich auch ihr Ex-Partner zu Wort und kündigt ein baldiges Statement an. "Meine Sicht der Dinge folgt noch. Ich finde es wirklich krank, in was für einer komischen Gesellschaft wir leben", schreibt Umut in seiner Instagram-Story. Ein endgültiges Statement zu den Vorwürfen will er aber erst später abgeben: "Kommt Zeit, kommt Rat."

Mit dieser Ankündigung verschiebt Umut die Aufklärung des Beziehungsdramas noch etwas, macht aber klar, dass er sich zu den Geschehnissen äußern wird. Auch zeigt sich der Temptation Island V.I.P.-Kandidat enttäuscht über die aktuellen Reaktionen im Netz: "Emma gibt ein Statement ab und direkt gibt es Menschen, die das glauben, ohne sich meine Sicht der Dinge anzuhören. Traurig, wirklich traurig." Viele Follower fiebern jetzt mit, was Umut zu den schweren Anschuldigungen von Emma zu sagen haben wird.

Nach der Trennung von Umut scheint die Influencerin derzeit mit Julius Tkatschenko anzubandeln – eine Tatsache, die ihrem Verflossenen laut Emma gar nicht gefällt. "Ich habe gerade eine Nachricht von einer Trashseite bekommen, dass jemand das Kussvideo von Julius und mir Umut geschickt hat. Und dass Umut jetzt gegen mich halt Hetze betreiben möchte", behauptete sie auf Instagram und erklärte, dass ihr Ex falsche Behauptungen an seine Follower geschickt und sie gebeten habe, diese weiterzuverbreiten. "Leute, das ist krank. Umut, wir haben bis heute nicht persönlich miteinander gesprochen und du bist krank, wenn du behauptest, dass das fair ist, was du hier gerade abziehst. [...] Führ ein Vieraugengespräch mit mir und man kann die ganze Sache klären", flehte sie ihn damals an.

Instagram / umut_tekin Umut Tekin, Realitystar

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar

