Lukas Baltruschat bereut Liebes-Tattoo für seine Ex Jennifer

Lukas Baltruschat (30) ist Teil in der Show "Match My Ex". Dort trifft der Realitystar nicht nur auf neue Flirtmöglichkeiten vor traumhafter Kulisse, sondern auch auf seine ehemalige Flamme Jennifer Iglesias (26). Mit der Influencerin verbindet ihn eine turbulente Vergangenheit, die für Lukas sogar unter die Haut ging: Für die Love Island-Bekanntheit ließ er sich ein ausdrucksstarkes Tattoo stechen – einen Drachen als Symbol der Leidenschaft, begleitet von ihrem Anfangsbuchstaben und den Koordinaten ihres Kennenlernorts. Doch der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer gesteht offen, dass er diese Entscheidung mittlerweile zutiefst bereut: "Das war die dümmste Idee. Dass ich das gemacht habe für so eine Frau, schwierig", erklärt Lukas in der Sendung, wie Bild bereits vorab berichtet.

Während Jennifer rückblickend klarstellt, dass es zwischen den beiden nie wirklich für eine feste Beziehung gereicht hat, besteht Lukas darauf, dass sie ganze drei Monate zusammen waren: "Vom 25. Juni bis zum 21. September war ich mit dieser Frau in einer Beziehung." Das Liebes-Tattoo ließ Lukas sich stechen, bevor Jennifer per WhatsApp-Nachricht mit ihm Schluss machte.

Kennengelernt hatten sich Lukas und Jennifer in der Realityshow Are You The One – Reality Stars in Love. Schon damals waren sich die beiden TV-Sternchen nicht immer einig: Es gab viel Streit und genauso viele Versöhnungen. Neben Lukas und Jennifer werden auch Sandra Sicora (32) und Kevin Platzer (26) sowie Tara Tabitha (32) und Kaan Aktas Teil der neuen Realityshow sein. Gesellschaft bekommen die Ex-Paare von Zoe Saip (25) und ihrem Verflossenen Barna.

RTL Lukas Baltruschat bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

Joyn/René Lohse Die "Match My Ex"-Kandidaten

