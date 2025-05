Mama von verstorbenem TikTok-Star (†2) meldet sich zu Wort

Katelynn Ordone hat sich erstmals nach dem tragischen Tod ihres Sohnes Preston öffentlich geäußert. Der zweijährige Social-Media-Star, den Millionen auf TikTok als "Okay Baby" kannten, war am 24. April bei einem Autounfall ums Leben gekommen. In einem emotionalen Instagram-Video richtete Katelynn einige Worte an ihre Follower und dankte für die große Anteilnahme, die ihr und ihrer Familie in den letzten Tagen entgegengebracht wurde. Sie erklärte außerdem, dass sie am Vortag aus dem Krankenhaus entlassen wurde, während sich ihr Mann Jaelan weiterhin in der Klinik befindet. Sie selbst und die gemeinsame Tochter Paisley, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Schule aufhielt, wohnen derzeit in einem Airbnb nahe dem Krankenhaus, um regelmäßig an Jaelans Seite sein zu können.

In dem bewegenden Clip beschreibt Katelynn, wie schwer es ihr fällt, aktuell in soziale Netzwerke zu schauen oder auf Nachrichten zu antworten. Dennoch nehme sie die vielen warmen Worte wahr, die sie über verschiedene Kanäle erreichen. "Ich kann mir vielleicht nicht alles ansehen, ich kann vielleicht nicht auf jeden Kommentar antworten, weil es mir sehr schwerfällt. Ich bekomme aber noch einiges mit und höre, wie sehr ihr ihn liebt, und das bedeutet mir viel", erklärte sie sichtlich mitgenommen. Auch betonte sie, dass keiner so recht fassen könne, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte: "Niemand von uns kann wirklich begreifen, warum oder wie so etwas passieren konnte. Aber eure Unterstützung hat in vielerlei Hinsicht einen großen Unterschied gemacht." Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen weiterhin.

Preston, der in sozialen Medien als "Okay Baby" ein echtes Internet-Phänomen geworden war, hatte unzählige Fans mit seinem Lächeln begeistert. Vor wenigen Tagen wurden dann die traurigen Neuigkeiten öffentlich, dass der Zweijährige bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Das Unglück ereignete sich bereits am 24. April in St. Tammany Parish. Wie die Polizei von Louisiana erklärte, kam es gegen 11:50 Uhr zu dem tragischen Unglück, als der Pick-up der Familie von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Wie E! News damals berichtete, wurden Katelynn und Jaelan mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Für Preston kam jedoch jede Hilfe zu spät – er erlag seinen schweren Verletzungen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kate_ordone Paisley und Preston, TikTok-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / kate_ordone Preston Ordone, Sohn von Kate Ordone

Anzeige Anzeige