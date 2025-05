Hier ist erstmals Michelle Keegan und Marks Baby zu sehen

Michelle Keegan (37) und Mark Wright (38) haben ihre kleine Tochter Palma zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Der stolze Papa brachte die im März geborene Tochter ans Set der Erfolgsserie "Brassic", wo Michelle gerade ihre ersten Szenen nach der Geburt drehte. Die Familie zeigte sich sichtlich glücklich: Während Mark in einem weißen T-Shirt und Shorts entspannt wirkte, strahlte die Schauspielerin in einem gestreiften Sommer-Outfit mit Sonnenbrille und stylisher Frisur. Am Set wurden die drei herzlich vom Team empfangen, das sich sichtlich über den Familienzuwachs freute. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen.

Für Michelle war die Rückkehr ans Set etwas ganz Besonderes: Nach der Geburt von Palma stand sie erstmals wieder für ihre Rolle als Erin Croft vor der Kamera. Derzeit wird die finale Staffel der Show gedreht. Gerüchte um eine angebliche Absetzung der Comedy-Serie wies Michelle auf Instagram zurück und stellte klar, dass "Brassic" ganz planmäßig mit der siebten Staffel enden werde – aus freien Stücken und nicht, weil die Serie gecancelt wurde.

Die Schwangerschaft verkündeten Mark und Michelle schon im Dezember des vergangenen Jahres. Auf Instagram veröffentlichte das Paar ein Foto, das die beiden vor einer malerischen Kulisse am Strand zeigte. Ihren großen Babybauch setzte die Seriendarstellerin damals mit einem weißen Rock und einem farblich abgestimmten Oberteil gekonnt in Szene. Dazu schrieb sie: "2025 wird ein ganz besonderes Jahr für uns." Im März war es dann endlich so weit: Ihre Tochter erblickte das Licht der Welt. "Wir haben eine neue Liebe, die wir miteinander teilen können", schwärmten die beiden überglücklich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Keegan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / michkeegan Michelle Keegan und Mark Wright mit ihrer Tochter Palma, März 2025

Anzeige Anzeige