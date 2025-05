Extremer Höhenflug: So aufregend war das Shooting bei GNTM

Alle Kandidaten und Kandidatinnen von Germany's Next Topmodel wollen hoch hinaus. In der aktuellen Folge nimmt Heidi Klum (51) ihre Nachwuchsmodels beim Wort: Das Höhenshooting steht an. Dafür wird direkt vor dem Penthouse der Models ein Set in luftiger Höhe aufgebaut. Ein Kran hebt einen übergroßen Bilderrahmen auf 70 Meter Höhe, bis der Balken direkt zwischen den Hochhäusern baumelt. Für Canel, Nawin, Daniela und Magdalena ist das ein Albtraum, denn sie haben große Höhenangst. Werden sie diese Aufgabe trotzdem absolvieren können? Canel ist die Allererste der gesamten Runde und kann ihre Angst für einige Momente ausblenden. Sie liefert ein krasses Foto ab, doch ihr Fazit fällt nicht besonders überragend aus. "Ich will euch keine Angst machen, aber es fühlt sich schlimmer an, als es aussieht", warnt sie ihre Mitstreiter.

Das verunsichert vor allem Magdalena. Denn obwohl Nawin und Daniela ebenfalls mit Höhenangst zu kämpfen haben, können die beiden ihre Emotionen genug kontrollieren, um ein gutes Foto abzuliefern – Magdalena schafft das nicht. Sie will es unbedingt ausprobieren, das versichert sie allen. Die Österreicherin möchte es zumindest versuchen, doch noch bevor der Schwebebalken den Boden verlässt, fängt sie an zu weinen. Unter Tränen krallt sie sich an dem Gestell fest, eine Panikattacke überrollt sie regelrecht. Daraufhin wird sie von der Crew zur Seite gezogen, damit sie sich beruhigen kann. Doch es hilft alles nichts: Ihre Tränen und die große Angst lassen sich von ihr nicht mehr unter Kontrolle bringen, sodass der zuständige Feuerwehrkommandant ihr letztendlich verbietet, die Challenge erneut zu versuchen. Aus Sicherheitsgründen kann er sie nicht teilnehmen lassen. Da Magdalena aber so viel Kampfgeist gezeigt hat, ermöglicht Heidi ihr ein Shooting in Bodennähe, was sie dann doch rocken kann.

Für die anderen Models läuft es besser: Aaliyah ergattert sich das beste Foto des Tages, doch auch Pierre, Ray, Katharina und Eva können von sich überzeugen. Jannik gilt unter den Kandidaten als besonderes Talent und wird auch heute wieder von Heidi gelobt. "Er ist einfach jemand, der konstant abliefert. Er ist ein toller Typ und so wandelbar", schwärmt sie von ihm. Einige andere Kandidaten lassen auch direkt die Überflieger heraushängen – sie klettern auf dem Gerüst herum und posieren sogar freihändig in der schwindelerregenden Höhe! Nur Samuel hatte anfangs Schwierigkeiten, gute Posen zu finden und musste mehrfach von Fotograf Max Montgomery Anweisungen erhalten.

ProSieben / Michael Boer Magdalena Milic, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und Max Montgomery, GNTM 2025

