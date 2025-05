Darum kracht es bei Kim Virginia und Nikola in letzter Zeit

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) sorgen wieder für Gesprächsstoff: In den vergangenen Tagen kam es zwischen dem bekannten Reality-TV-Paar erneut zu Spannungen. Die Influencer, die ihren Alltag regelmäßig auf Social Media teilen, hatten sich in letzter Zeit immer wieder heftig gestritten. Während der genaue Auslöser ihres jüngsten Zwists zunächst ein Geheimnis blieb, gibt Kim jetzt in einer Instagram-Fragerunde erstmals einen Hinweis auf die Ursache der aktuellen Krise: "Puh... Das hat auch mit dem Thema Wohnsituation zu tun. Das hat sich einfach hochgeschaukelt", plaudert die Reality-Bekanntheit aus.

Wie die Content Creatorin weiter erklärt, machen sie und Nikola momentan einige Veränderungen durch, die offenbar zusätzlichen Druck auf die Beziehung ausüben. "Wir sind gerade mitten in einem riesigen Umbruch in unserem Leben und es findet sehr viel Veränderung statt, wodurch es momentan bei uns ziemlich kriselt", gesteht Kim offen. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten gibt sie sich aber zuversichtlich, dass sich die Lage auch wieder beruhigen wird. "Ich hoffe, das legt sich einfach mit der Zeit wieder", zeigt sie sich hoffnungsvoll.

Dass es zwischen Kim und Nikola in letzter Zeit immer wieder zu Reibereien kommt, ist für ihre Fans nicht neu. Schon in der jüngeren Vergangenheit hatten sie öffentlich über Auseinandersetzungen berichtet. Erst vor wenigen Tagen nahm sich Kim eine Social-Media-Auszeit, um nach einer weiteren Meinungsverschiedenheit gemeinsam mit Nikola zur Ruhe zu kommen. "Nikola und ich haben uns wieder etwas in die Wolle bekommen und haben noch mal versucht, uns auszusprechen und uns einfach die Zeit genommen", erklärte Kim kurz darauf auf Instagram, ergänzte damals jedoch: "Ging mal wieder heiß her. Mehr sage ich dazu mal lieber nicht."

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, März 2025

