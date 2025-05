David Beckham stimmt sich schon jetzt auf 50. Geburtstag ein

David Beckham (49) hat seine 50. Geburtstagsfeier schon am Mittwochabend mit einer ausgelassenen Familienparty in seinem luxuriösen Zuhause in den Cotswolds gestartet. Auf Instagram ist zu sehen, wie sich das Anwesen des ehemaligen Fußballspielers bereits zwei Tage vor dem eigentlichen Ehrentag in eine glitzernde Festlocation verwandelte: Gäste erschienen in Ballkleidern und Smoking, schlürften Cocktails, drehten Runden in Luxusautos wie einem exklusiven Porsche und sprangen schließlich mitten in der Nacht in feiner Garderobe in den hauseigenen Teich. Neben David feierten natürlich auch Ehefrau Victoria Beckham (51) und zahlreiche Familienmitglieder mit – darunter auch ihr jüngster Sohn Cruz Beckham (20), der gemeinsam mit seiner Freundin Jackie Apostel ein dekorativ aufeinander abgestimmtes Outfit im Netz präsentierte.

Im Mittelpunkt des Abends stand dennoch die Vorfreude auf das große Jubiläum am Freitag, an dem David zu einem intimen Dinner in das Drei-Sterne-Restaurant Core in London lädt. Während zu dem extravaganten Fest nicht nur die Familie, sondern auch prominente Freunde wie Tom Cruise (62) erwartet werden, sorgt vor allem das mögliche Familientreffen derzeit für Gesprächsstoff. Denn: In den vergangenen Wochen kursierten Berichte über Spannungen zwischen David, Victoria und ihrem ältesten Sohn Brooklyn Beckham (26). Brooklyn und Ehefrau Nicola Peltz (30) hielten sich zuletzt demonstrativ fern von Familienfeiern und verzichteten auch auf öffentliche Glückwünsche zum Geburtstag von Victoria. Dennoch stehen sie auf der Gästeliste des London-Dinners – und Fans wie Insider hoffen, dass Brooklyn und Nicola tatsächlich mit von der Partie sind.

Die Familie Beckham ist bekannt für ihre engen familiären Bande und ihre feierfreudigen Zusammenkünfte. Besonders David legt seit jeher großen Wert auf das Miteinander mit seinen Kindern und deren Partnern – seine Wurzeln im Arbeitermilieu und die Verbundenheit zu den eigenen Eltern gelten bis heute als wichtige Lebensgrundsätze für ihn. In Interviews betonte er immer wieder, wie viel ihnen Harmonie und Zusammenhalt bedeuten. Inzwischen lebt nur noch die jüngste Tochter Harper (13) mit ihren Eltern im Haus, was der 49-Jährige offenbar sehr bedauert. "Wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, aber es ist tatsächlich schmerzhaft", gab David im Gespräch mit Men's Health UK zu und ergänzte: "Was würde ich dafür geben, all das zurückzuhaben und mich über nasse Handtücher auf dem Boden zu beschweren!"

Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie im März 2025

Getty Images Victoria Beckham und David Beckham im März 2025

