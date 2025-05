Kennt Anita Latifi schon das Geschlecht ihres ersten Babys?

Anita Latifi (29) und ihr Verlobter Fabrice freuen sich auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Auf der Premiere von Kampf der Realitystars plaudert das Paar nun mit Blitzlichtgewitter über die Schwangerschaft – und verrät dabei, ob es schon herausgefunden hat, ob es ein Mädchen oder einen Jungen erwartet. "Wir wissen, was es wird, aber der Rest weiß es noch nicht", offenbart der Partner der Musikerin in dem Social-Media-Clip, bevor diese hinzufügt: "Jemand hat mir zugeflüstert, dass es auch bald rauskommt."

Das ist aber noch nicht alles. Die DSDS-Bekanntheit enthüllt noch ein weiteres spannendes Detail: Sie gibt preis, wie weit sie in ihrer Schwangerschaft schon vorangeschritten ist. "Ich bin tatsächlich im fünften Monat. Ja, echt sehr, sehr weit", erzählt Anita. Darüber hinaus ist den werdenden Eltern sichtlich anzusehen, wie riesig die Begeisterung über ihren Nachwuchs ist. "Und ja, ich freue mich auf mein Baby – das wird schön", schwärmt die Rapperin.

Die Baby-News sind erst seit wenigen Tagen bekannt. Anita veröffentlichte ein niedliches Video auf Instagram, in dem sie und Fabrice mit dem Rücken zur Kamera sitzen und Basecaps tragen, die sie schließlich umdrehen. Auf diesen sind die Worte "Mom" und "Dad" zu lesen. "Und dann schickt dir Gott einen Menschen, der deiner Seele einen Frieden schenkt... Der deinem Herzen ein Lächeln bringt... Und all die Wunden in dir heilen will... Ein Geschenk, das Gott für dich geschickt hat...", schrieb die 29-Jährige unter den Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / anitalatifi Sängerin Anita Latifi und ihr Freund Fabrice zeigen bei der "KDRS"-Premiere ihren Babybauch, 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und ihr Partner, April 2025

Anzeige Anzeige