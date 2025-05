Nach Blitztrennung: Kath Ebbs schießt gegen Ex JoJo Siwa

Wer sagt denn nun die Wahrheit? Nach nur kurzer Zeit war die Beziehung von JoJo Siwa (21) und Kaths Ebbs auch schon wieder vorbei. Angeblich soll der "Dance Moms"-Star kurz nach seinem Celebrity Big Brother-Aus auf einem Event mit seiner Freundin Schluss gemacht haben. JoJo erklärte aber, dass dies so nicht der Wahrheit entspreche. Nun meldet sich Kaths abermals zu der Trennung zu Wort. "Es ist wirklich bedauerlich, dass meine Beziehung zu dieser Person auf unwahre Behauptungen über das Partygeschehen reduziert wird [...] Angriffe auf meinen Charakter nehme ich nicht auf die leichte Schulter, besonders nicht von jemandem, mit dem ich eine feste Beziehung geführt habe", erklärt sie, wie The Sun berichtet.

"Die Öffentlichkeit hat nur eine Seite der Geschichte gehört", erklärte Kaths weiter. Sie habe sich von JoJo gedemütigt gefühlt. Das wollte die Social-Media-Persönlichkeit aber nicht einfach so stehen lassen. Im Podcast "The Viall Files" schildert JoJo, wie die Trennung angeblich ablief. So habe sich Kaths nach den "Celebrity Big Brother"-Dreharbeiten total danebenbenommen. "Plötzlich – wir sind auf der Abschlussparty von Big Brother – werde ich beschimpft. Ich kann verstehen, dass [Kath] wütend ist und auf mich losgeht. Aber ich sage auch immer wieder: 'Ich bin gerade nicht in der Lage, zu reden'", erklärt JoJo.

Erst Anfang des Jahres wurde JoJo und Kaths Beziehung bekannt. Damals teilte der Webstar einen Clip auf TikTok, in dem er seine Liebste als seine "amerikanische Freundin" bezeichnete. Doch die Liebe hielt nicht lange. In der Zeit bei "Celebrity Big Brother" kam JoJo Mitstreiter Chris Hughes (32) ziemlich nah– beispielsweise im Whirlpool. Angeblich sind die beiden aber nur gute Freunde. JoJo betonte zudem, dass die Freundschaft nichts mit der schnellen Trennung von Kaths zu tun habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa bei Billboard Women in Music im YouTube Theater im März 2025 in Kalifornien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Hughes im August 2017 in London

Anzeige Anzeige