Panne? Marvel spoilert Schicksal von "Thunderbolts"-Figuren

Disney und Marvel Studios haben mit der Besetzungsliste für den Film "Avengers: Doomsday" nicht nur einen neuen Marvel-Kracher angekündigt, sondern dabei zugleich Details zum kommenden Blockbuster "Thunderbolts" enthüllt – und das möglicherweise unfreiwillig. Fans des Marvel Cinematic Universe (MCU) erwarteten den spätestens 2025 erscheinenden "Thunderbolts"-Film, der erstmals die düsteren Anti-Helden des Franchises in den Mittelpunkt rückt, mit Spannung. Doch durch die Cast-Bekanntgabe ist nun klar: Bis auf Taskmaster, gespielt von Olga Kurylenko (45), gehören alle Hauptfiguren von "Thunderbolts" zur Besetzung des kommenden Avengers-Films – ein Hinweis darauf, dass Olgas Charakter den Einsatz wohl nicht überleben wird.

In der Welt von "Thunderbolts" geht es um eine Gruppe von zwielichtigen Charakteren, darunter Bucky Barnes alias The Winter Soldier (Sebastian Stan, 42), Yelena Belova alias Black Widow (Florence Pugh, 29) und Alexei Shostakov alias Red Guardian (David Harbour, 49), die unter der Leitung von CIA-Direktorin Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus, 64) gefährliche Missionen erfüllen. Die Tatsache, dass alle außer Olga erneut in "Avengers: Doomsday" auftreten, nimmt den Fans allerdings viel von der Spannung. Schließlich galt das Schicksal der Anti-Helden bis dato als ungewiss. Für Marvel Studios ist dies ein ungewöhnlicher Fauxpas, da die US-amerikanische Produktionsfirma normalerweise für strikte Geheimhaltung bekannt ist.

Für Regisseur Jake Schreier war "Thunderbolts" eine neue Möglichkeit, eher unbekannten Figuren mehr Tiefe zu verleihen. Besonders Florence und David trugen bereits in früheren Marvel-Produktionen dazu bei, die zuvor eher im Schatten stehenden Charaktere Yelena und Alexei beim Publikum beliebter zu machen. Sebastian, als Bucky in der Fanwelt längst etabliert, sorgte ebenfalls für Spannung in den MCU-Serien. Doch während die Fans nun bereits wissen, welches Schicksal viele der Figuren in "Thunderbolts" erwarten wird, bleibt abzuwarten, wie Marvel diesen unfreiwilligen Spoiler beim Filmerlebnis kompensiert. Die Mischung aus Anti-Helden und einer "Dreckiges-Dutzend"-Atmosphäre bleibt dabei ein spannendes Experiment für die Superheldenschmiede.

