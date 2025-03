Lückenhaft: Das ist der riesige "Avengers: Doomsday"-Cast

Das Warten hat ein Ende: Disney und Marvel Studios haben den Cast des kommenden Blockbusters "Avengers: Doomsday" in einem mehrstündigen Livestream enthüllt. Unter den 27 bestätigten Namen finden sich bekannte Gesichter wie Chris Hemsworth (41) als Thor, Tom Hiddleston (44) als Loki und Robert Downey Jr. (59), der in der Rolle des Schurken Doctor Doom zurückkehrt. Fans dürfen sich außerdem über die Rückkehr der originalen X-Men-Stars aus dem sogenannten "Foxverse" freuen – darunter Patrick Stewart (84) als Professor X und Ian McKellen (85) als Magneto. Trotz dieser beeindruckenden Besetzung sorgt das Fehlen etlicher beliebter Figuren wie Spider-Man, Doctor Strange, Hulk und Captain Marvel für kontroverse Diskussionen.

Besonders Fans der Marvel-Multiversum-Geschichten zeigen sich enttäuscht, dass bekannte Namen aus verschiedenen Dimensionen und Franchises fehlen – darunter auch Charaktere wie Scarlet Witch, dargestellt von Elizabeth Olsen (36). Sie bestätigte kürzlich, in den beiden kommenden Avengers-Filmen nicht dabei zu sein. Auch von den Guardians of the Galaxy und den Eternals fehlt jede Spur. Gleichzeitig gab Marvel Hinweise darauf, dass die bisherigen Cast-Mitglieder womöglich nicht die Einzigen sein werden. In einem Instagram-Kommentar versprach das Studio "Raum für Überraschungen", was die Möglichkeit offenlässt, dass weitere Namen – vielleicht sogar in "Avengers 6: Secret Wars" – folgen könnten.

Die Ankündigung des Casts löst bei den Fans eine Flut an Reaktionen aus: von Begeisterung über Nostalgie bei der Rückkehr der X-Men bis hin zu humorvollen Memes über die schiere Länge der Liste. Doch nicht nur die Abwesenheiten befeuern die Diskussionen – die Rückkehr der Russo-Brüder als Regisseure der kommenden Avengers-Filme sorgt ebenfalls für Gesprächsstoff. Nachdem sie bereits "Infinity War" und "Endgame" inszeniert hatten, dürfen sich Fans von "Avengers: Doomsday" auf gewohnt spektakuläre Action und eine epische Geschichte freuen. Der Kinostart ist für den 1. Mai 2026 angesetzt. Bis dahin dürfte Marvel noch für einige Überraschungen sorgen.

Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

Getty Images Joe Russo und Anthony Russo, Filmregisseure

