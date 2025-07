"Gott meint es gut": Laura Müller schüttelt ihre Brüste

Eine neue Instagram-Story von Laura Müller (25) sorgt derzeit für mächtig Wirbel im Netz. Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin schlüpfte für ihren neuesten Instagram-Post in rote Unterwäsche und posierte selbstbewusst vor der Kamera. Dabei schüttelte sie lasziv ihre Brüste, berührte sie und zwinkerte am Ende des Clips verheißungsvoll in die Linse. Zu dem sinnlichen Video schrieb die zweifache Mutter den Satz: "POV: Wenn du realisierst, dass Gott es gut mit dir gemeint hat."

Die Kommentarspalte unter dem Video ist bunt gemischt. Neben begeisterten Reaktionen wie "Wow, was für eine schöne Frau!" oder "Du siehst fantastisch aus, bleib so selbstbewusst!" gibt es auch hämische Kommentare. Kritiker meinen, dass dieser Content unter Lauras Niveau ist. Aussagen wie "Bei der Intelligenz hat er dich dann ausgelassen" oder "Schade, dass von dir nur noch solche Sachen kommen" zeigen, dass das Publikum durchaus gespalten auf die Selbstinszenierung reagiert. Dennoch scheint es Laura nichts auszumachen, immer wieder mit provokanten Auftritten die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Obwohl Laura zufrieden mit ihren aktuellen Brüsten zu sein scheint, plant die Ehefrau von Michael Wendler (53) eine Brustvergrößerung. Vor wenigen Tagen erklärte sie ihren Instagram-Followern, dass ihre Brüste "bis zum heutigen Tag zu hundert Prozent echt" seien. In Zukunft möchte sie dies aber ändern. "Ich denke, Bigger is better, deshalb möchte ich mir die Brüste machen lassen. Und das auch sehr, sehr bald", plauderte die US-Auswanderin aus.

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller in der TV-Show "Pocher vs. Wendler"

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler bei DSDS