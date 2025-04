Beerdigung: Pfleger Rashid verabschiedet sich von Oma Lotti

Die Beerdigung von TikTok-Legende Oma Lotti fand gestern statt. Besonders für ihren Pfleger und engen Freund Rashid Hamid war das ein emotionaler Moment. Der Pflege-Influencer, der für seine humorvollen und herzerwärmenden Clips mit der 93-Jährigen bekannt ist, verabschiedete sich mit bewegenden Worten auf Instagram: "Heute hatte ich die Möglichkeit, mich von Oma Lotti zu verabschieden. Und was soll ich sagen… es war, als wäre mein Herz ein zweites Mal gebrochen." Vor allem der Blick auf die Urne der Verstorbenen habe ihn in endloser Trauer hinterlassen: "Dieses Nie wieder – ich kann das einfach nicht begreifen."

Ein Gedanke spendete Rashid jedoch etwas Trost: "Die Urne, in der Oma Lotti jetzt ruht, hat sie sich selbst ausgesucht – vor über 30 Jahren. Und genau die hat sie jetzt bekommen." Dass Oma Lottis Wunsch nun in Erfüllung gegangen war, bedeute dem Pfleger viel. Auch die vielen festgehaltenen, gemeinsamen Momente und die besonderen Erinnerungen hinterlassen in Rashid neben Trauer ein Gefühl von großer Dankbarkeit: "Ich durfte durch diese Frau so viel lernen. Sie hat mir andere Sichtweisen gezeigt, mich begleitet, mich geprägt. [...] Danke, Oma Lotti. Für alles."

Rashid hatte bereits vor wenigen Wochen auf Instagram seinen letzten Moment mit Oma Lotti geteilt. In einem rührenden Video sah man die beiden einander zärtlich die Hand halten – ein Bild, das die besondere Nähe ihrer Beziehung widerspiegelte. Ihre Freundschaft, die durch Rashids tägliche Besuche im Pflegeheim geprägt war, war für viele ein berührendes Beispiel bedingungsloser Zuneigung. Während er kürzlich selbst Vater wurde und das neugeborene Leben mit dem Abschied von Oma Lotti verknüpfte, bleibt für Rashid vor allem eines klar: Oma Lottis Lebensfreude und Weisheit hinterlassen nicht nur in ihm, sondern auch bei ihren tausenden Fans einen bleibenden Eindruck.

Instagram / pflege.smile Oma Lotti und Pfleger Rashid, Februar 2025

Instagram / pflege.smile Rashid Hamid und Oma Lotti, Internet-Stars

