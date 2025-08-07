So geht Mia Julia mit Negativreaktionen zu Vergewaltigung um

Mia Julia (38) sprach jüngst öffentlich über ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Jugend. Die Sängerin wurde im Alter von 15 Jahren Opfer einer Vergewaltigung. Seit sie damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, erhielt sie zahlreiche Reaktionen – positive wie negative. Bei der Premiere von Lorenz Büffels (46) Show "Die Büffels" äußerte sich der Ballermann-Star nun zu dem Umgang mit den teils hasserfüllten Kommentaren. "Ein Thema wie dieses ist sehr sensibel und begleitet mich bis heute", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Besonders belastend seien Nachrichten, in denen sie erneut bedroht oder angegriffen werde. Solche Worte zu lesen, schmerze sie tief, gab Mia zu.

Trotz der Verletzungen, die diese Angriffe hinterlassen, zeigt sie sich entschlossen, ihren Weg weiterzugehen. "Man wird manchmal getriggert und fühlt sich in diese Schockstarre zurückversetzt", berichtete sie. Doch anstatt aufzugeben, versucht die 38-Jährige, sich neu zu sammeln und ihre innere Stärke zu finden. "Es tut weh, aber ich versuche nicht einzuknicken. Ich richte die Krone, ziehe die Boxhandschuhe an, und dann geht es weiter", erklärte Mia kämpferisch im Promiflash-Interview. Ihre Bewältigungsstrategie: Stärke zeigen und sich nicht unterkriegen lassen, egal wie schmerzhaft die Erlebnisse und Kommentare sein mögen.

Die 38-Jährige hatte zuvor öffentlich gemacht, wie lange es gedauert hatte, diese prägenden Erlebnisse als das zu erkennen, was sie wirklich waren. Durch Gespräche mit ihrem heutigen Ehemann Peter sei ihr bewusst geworden, dass Vergewaltigung nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb von Beziehungen stattfinden kann. Für Mia war dies ein wichtiger Schritt, um das Erlebte verarbeiten zu können. Trotz der Unsicherheiten und Herausforderungen schöpft sie heute Kraft aus ihrer Geschichte und nutzt sie, um anderen Mut zu machen.

Mia Julia, Juni 2025

Mia Julia, Juni 2025

