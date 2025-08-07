Henning Merten reagiert auf Anne Wünsches Internetauftritt

Henning Merten (35), bekannt als Social-Media-Star und Musiker, hat auf eine Fan-Frage auf Instagram zu seiner Ex-Partnerin Anne Wünsche (33) reagiert. In einer Fragerunde wurde er auf Annes aktuellen Internet-Auftritt angesprochen, der offenbar für Diskussionen sorgt. Ein Fan schrieb besorgt: "Kannst du nicht was dagegen machen, wie sich A. im Internet gibt? Das tut den Kids nicht gut." Die beiden waren viele Jahre ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter namens Juna, daher scheint das Thema viele Fans emotional zu berühren. Hennings Antwort fiel jedoch überraschend entspannt aus und sorgte für Aufmerksamkeit.

Henning erklärte in seiner Antwort, dass jeder alt genug sei, um eigene Entscheidungen zu treffen, und betonte, dass er sich auf das konzentriere, worauf es für ihn wirklich ankomme – das Wohl der Kinder. "Ich verstehe, dass dich das Thema bewegt. Jeder ist alt genug, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ich für meinen Teil bin immer für meine Kinder da und gebe mein Bestes, damit es ihnen gut geht. Mehr kann man am Ende eh nicht machen", schrieb er. Seine Botschaft garnierte er mit einem roten Herz und einem Peace-Emoji, was ein deutliches Signal für seinen gelassenen Umgang mit der Situation ist.

Anne Wünsche, die sich mit einem neuen Business auf Plattformen wie OnlyFans etabliert, bleibt scheinbar ihrer eigenen Strategie treu und setzt ihren Weg unbeirrt fort. Die beiden teilen eine Tochter und betonen immer wieder, dass ihr Hauptaugenmerk auf dem Wohl der Kinder liegt. Henning wirkt in seiner öffentlichen Reaktion versöhnlich und fokussiert auf seine Vaterrolle. Anne, dreifache Mutter und ebenfalls Social-Media-Star, hat sich in der Vergangenheit oft öffentlich zu ihrem Werdegang geäußert und steht zu ihren Entscheidungen. Die beiden kehren nach ihrer Trennung ein weiteres Mal in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zurück, ohne sich gegenseitig anzugreifen.

ActionPress, Instagram / anne_wuensche Henning Merten und Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Henning Merten auf Mallorca im Mai 2017

ActionPress Henning und Denise Merten im Februar 2024