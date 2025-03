Pflege-Influencer Rashid teilt letzten Moment mit Oma Lotti

Rashid Hamid erinnert sich mit einem rührenden Instagram-Video an seine gute Freundin Oma Lotti zurück. Vor wenigen Tagen machte der Pflege-Influencer den Tod seiner einstigen Patientin im Netz bekannt. Nun teilt er seine letzten Momente mit ihr im Pflegeheim, in welchem sie erst vor wenigen Wochen nach mehreren Stürzen untergekommen war. "Mein letztes Treffen mit meiner besten Freundin. Ich bin so dankbar, dass ich dich bis zum Schluss begleiten durfte, und ich hoffe, dass ich dir das Gefühl schenken konnte, dass du nicht alleine warst", schrieb Rashid zu den ergreifenden Bildern. Kurz nach ihrem letzten gemeinsamen Gespräch schlief Oma Lotti friedlich ein.

Im Video sieht man, wie Oma Lotti die Hand ihres 60 Jahre jüngeren Freundes hält und ihm wie so oft durch den Bart streicht – eine liebevolle Geste, die charakteristisch für ihre außergewöhnliche Verbindung war. In der Vergangenheit haben die beiden mit humorvollen Momenten für Aufsehen gesorgt, darunter mit einem Clip, in dem Lotti kurzerhand Rashids Bart abrasiert. Doch trotz der Leichtigkeit wurden auch ernste Themen nicht ausgelassen. Rashid hatte Oma Lotti in den letzten Jahren eng begleitet, sie täglich besucht und ihr stets zur Seite gestanden. Da Oma Lotti keine Angehörigen mehr hatte, entschied sich Rashid kurzerhand, die Bestattung der Verstorbenen zu übernehmen.

Trotz des großen Verlustes von Oma Lotti ereignete sich in den vergangenen Tagen auch etwas Wundervolles: Rashid ist Papa geworden. Auf Instagram berichtete der Pflege-Influencer voller Stolz von diesem Lebensereignis und teilte ein herzerwärmendes Foto, das die winzige Hand seines Neugeborenen zeigt. Diese Symbolik verband Rashid direkt mit Oma Lotti, indem er auf einer weiteren Aufnahme ihre Hand zeigte, mit der sie ihm zärtlich in den Bart fasst. Für Rashid schloss sich damit ein Kreis des Lebens: "Es gibt dieses Sprichwort: 'Ein Leben geht, ein Leben kommt.' Und noch nie hat es sich für mich so real angefühlt wie jetzt. Ich weiß, das ist kein Zufall."

Instagram / pflege.smile Oma Lotti und Rashid Hamid, Netz-Bekanntheiten

Instagram / pflege.smile Die Hand von Pfleger Rashids Sohn

