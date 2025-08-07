Schwangere Lisa Marie Akkaya muss wieder Antibiotika nehmen

Die Influencerin Lisa Marie Akkaya (24) hat sich erneut mit einem besorgniserregenden Update zu ihrem Gesundheitszustand bei ihren Fans gemeldet. Die TV-Bekanntheit, die momentan ihr zweites Kind erwartet, leidet seit einiger Zeit unter gesundheitlichen Beschwerden. In ihrer Instagram-Story erklärte sie, dass sie aufgrund von erneuten Atemwegsproblemen ab sofort wieder Antibiotika einnehmen müsse. "Ich war bei meiner Ärztin. Ich muss ab heute wieder Antibiotika nehmen, wegen meiner Lunge", berichtete sie und fügte hinzu: "Vor allem durch den starken Husten bekomme ich schon Schmerzen im Bauch." Sie betonte, dass dies momentan die beste Lösung sei, um ihre Beschwerden zu lindern und ihrem ungeborenen Sohn Xavi nicht zu schaden.

Die Probleme mit ihrer Lunge sind nicht die erste gesundheitliche Herausforderung in Lisas Schwangerschaft. Bereits in der vergangenen Woche hatte Lisa ihre Fans in Sorge versetzt. Damals berichtete die 24-Jährige von heftigen Rückenschmerzen, die sogar den Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall aufkommen ließen. Weil wegen der Schwangerschaft eine genaue Untersuchung schwierig sei, fühlte sich die zweifache Mutter alleingelassen. "Ich weiß nicht, wie ich bis zur Geburt so leben soll... Alleine nachts ist es die Hölle", klagte sie damals offen in ihrer Instagram-Story.

Trotz aller Beschwerden betonte Lisa schon zu diesem Zeitpunkt, dass ihr ungeborener Sohn Xavi zum Glück nicht betroffen sei. "Bei Xavi ist alles in Ordnung, er wurde auch gründlich untersucht, nur ich leider nicht, weil es einfach nicht möglich ist", erklärte die Social-Media-Bekanntheit ihren zahlreichen Followern. Die Angst, dass es zu Komplikationen in der Schwangerschaft kommen könnte, lässt sie dennoch bis dato nicht los. Schon kurz vor diesem Krankenhausaufenthalt hatte sie sogar von einer Blasenentzündung berichtet und präventiv eine Kliniktasche gepackt – alles für den Fall, dass es doch früher mit der Entbindung losgeht.

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Instagram/ lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin, mit ihrem Sohn

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020