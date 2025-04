"Hercules"-Darsteller Robert Trebor mit 71 Jahren verstorben

Der Schauspieler Robert Trebor ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Wie nun bekannt wurde, starb der "Hercules: The Legendary Journeys"-Darsteller am 11. März im Los Angeles Medical Center an einer Sepsis – einer Blutvergiftung. Diese Information bestätigte seine Ehefrau Deirdre Hennings gegenüber dem Hollywood Reporter. Wie sie zudem berichtete, sei bei dem Schauspieler im Jahr 2012 Leukämie diagnostiziert worden. Ein Jahr später unterzog er sich einer Stammzellentransplantation, jedoch blieb die Krankheit ein Begleiter in seinem Leben.

Bekannt wurde Robert vor allem durch seine Rolle als Salmoneus in der Fantasy-Serie "Hercules: The Legendary Journeys", die von 1995 bis 1999 in sechs Staffeln ausgestrahlt wurde. Seine Figur war ein geschäftstüchtiger Freund des titelgebenden Helden, gespielt von Kevin Sorbo. Auch im Spin-off "Xena: Warrior Princess", mit Lucy Lawless (57) in der Hauptrolle, trat Robert in seiner Rolle als Salmoneus auf. Die beiden Serien erfreuten sich weltweit großer Beliebtheit und machten ihn zu einem festen Namen für Fans des Fantasy-Genres.

Abseits der Leinwand war Robert als Schauspieler und als lebensfroher Mitmensch hochgeschätzt. Mit seiner humorvollen Darstellung des Salmoneus brachte er viele Zuschauer zum Lachen und hinterließ einen bleibenden Eindruck in der Fernsehlandschaft der 1990er-Jahre. In Interviews sprach er des Öfteren über die Freude, die ihm diese Rolle bereitet habe. Privat war er für seinen engen Kreis ein loyaler Freund und liebevoller Ehemann, der trotz gesundheitlicher Herausforderungen nie den Mut verlor. Seine Frau beschrieb ihn in der Vergangenheit als einen Mann mit großem Herz und unerschütterlichem Lebenswillen.

Getty Images Robert Trebor, Schauspieler

s_bukley/Newscom/The Mega Agency Robert Trebor, Schauspieler, im Jahr 2000

