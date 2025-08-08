Michelle Obama erzählt von ihren ersten Gefühlen für Barack

Michelle Obama (61) hat in ihrem Podcast "IMO" die Hörer auf eine Reise in ihre Vergangenheit mitgenommen und dabei von ihrer ersten Begegnung mit Barack Obama (64) erzählt. Die beiden lernten sich kennen, als Michelle in einem Anwaltsbüro die Mentorin des damaligen Jura-Studenten war. Michelle verriet, dass sie Barack zunächst für etwas "komisch" und "nerdig" hielt. Doch als sie vor ihrem ersten Treffen am Telefon sprachen, änderte sich ihre Meinung. "Er hatte diese Barack-Obama-Stimme", die sie sofort faszinierte, erinnert sie sich. "Die Stimme war sexier als das Bild, das ich von ihm hatte. Ich dachte: 'Oh, das hätte ich nicht erwartet.' Und er war älter und selbstbewusst."

Als sie sich dann endlich persönlich begegneten, machte Barack sofort einen bleibenden Eindruck auf Michelle: "Er steht auf. Er ist groß. Und er ist viel hübscher als auf seinem Foto. Ich war also angenehm überrascht, dass er attraktiv war. Er war auf eine Art cool, die ich nicht erwartet hatte." Schon beim ersten gemeinsamen Mittagessen spürten beide ein Knistern. Michelle jedoch zögerte, da sie professionelle Distanz wahren wollte. Sie versuchte sogar, ihn mit ihren Freundinnen zu verkuppeln, doch ihre Zuneigung wuchs. Schließlich war es Barack, der sie mit seiner direkten und charmanten Art von einem Date überzeugte. Er scherzte: "Du bist süß, du bist cool. Warum nicht? Wen interessiert es, was die Firma denkt? Es ist nur eine Firma. Und das ist unser Geschäft." Michelle war später froh, sich auf ihn eingelassen zu haben: "Ich hätte beinahe meinen Traummann verpasst."

Heute, nach 32 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Töchtern, betonen die Obamas immer wieder, wie wichtig gegenseitige Unterstützung und Vertrauen für ihre Beziehung sind. Michelle erklärte in ihrem Podcast, dass auch in der glücklichsten Ehe Arbeit und schwierige Zeiten dazugehören. Ihre Liebesgeschichte scheint diese Phasen jedoch überstanden zu haben. Erst kürzlich teilte Michelle zu Baracks Geburtstag eine emotionale Hommage an ihren Mann, in der sie betonte, wie sehr er immer noch ihr bester Freund und ihre große Liebe sei. So zeigt das Paar, dass ihre Verbindung auch nach jahrzehntelanger Ehe nicht an Tiefe verloren hat und dementierte damit Gerüchte, die immer wieder um ihre Ehe aufkommen.

Getty Images Barack und Michelle Obama, August 2024

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Januar 2025

Getty Images Barack und Michelle Obama im August 2023