Diese Stars leiden unter der Lyme-Borreliose-Krankheit

Justin Timberlake (44) hat sich auf Instagram mit einer erschütternden Nachricht an seine Fans gewandt: Der Sänger leidet an Lyme-Borreliose – einer Infektionskrankheit, die durch Zeckenstiche übertragen wird. In seinem Beitrag sprach der 44-Jährige über die schwierige Entscheidung, ob er seine aktuelle Tournee abbrechen oder trotz der gesundheitlichen Belastung fortsetzen sollte. Letztendlich entschied sich Justin, seine Fans nicht im Stich zu lassen und die Konzerte weiterzuführen – obwohl ihn die Krankheit sowohl körperlich als auch psychisch stark mitnimmt.

Auch andere Stars haben bereits offen über ihre Erfahrungen mit Lyme-Borreliose gesprochen. Sänger Justin Bieber (31) erzählte, wie die Krankheit in Kombination mit Pfeifferschem Drüsenfieber seine Gesundheit stark beeinträchtigte und ihn zum Ziel von Gerüchten machte. Schauspielerin Amy Schumer (44), bei der die Erkrankung womöglich erst Jahre später erkannt wurde, äußerte sich ebenfalls auf Social Media und bat ihre Fans um Unterstützung. Musikerin Avril Lavigne (40) berichtete von Monaten, die sie nach ihrer Diagnose im Krankenbett verbringen musste. Auch Schauspieler Ben Stiller (59) machte öffentlich, dass ihn die Krankheit über mehrere Jahre hinweg belastete.

Die Diagnose Lyme-Borreliose stellt für Justin Timberlake, Vater von zwei Söhnen, eine enorme Herausforderung dar. Dennoch beweist er während seiner Tournee, dass sein Durchhaltevermögen ungebrochen ist. Schon in der Vergangenheit hat der Sänger immer wieder betont, wie wichtig ihm die Verbindung zu seinen Fans ist. Seine Frau Jessica Biel (43) und seine Familie gelten seit jeher als seine größten Stützen – besonders in schweren Zeiten. Auch diesmal lässt sich der Star nicht entmutigen und zeigt sich entschlossen, die Herausforderungen anzunehmen, die das Leben ihm stellt.

Justin Timberlake, September 2024

Ben Stiller, Schauspieler

Amy Schumer im März 2025