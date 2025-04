Mentale Probleme: Skisprung-Star Anna Hollandt macht Pause

Anna Hollandt, zweifache Weltmeisterin im Skispringen, nimmt sich eine Auszeit. Auf Instagram offenbarte die 28-Jährige, dass sie seit geraumer Zeit mit schweren mentalen Problemen zu kämpfen hat. Nach eigenen Angaben hat sie aktuell keine Kraft mehr, sich dem Sport zu widmen, der sie über zwei Jahrzehnte begleitete, weshalb sie die Saison frühzeitig beenden musste. Ihre Entscheidung sei nicht leichtgefallen, aber unvermeidlich: "Ich habe gemerkt, dass ich mich mental immer tiefer in die Sch**** reite." Stattdessen will Anna nun Abstand gewinnen und sich auf ihre mentale Gesundheit konzentrieren. Ein endgültiges Karriereende schließt sie jedoch aus.

Über ihre Gefühle sprach die Athletin offen: Als Kind hätte sie nie geglaubt, dass der Sport, den sie mit sechs Jahren begann, sie eines Tages so sehr belasten könnte. Doch mittlerweile zweifelt sie so stark an sich selbst, dass sie das Lachen verloren hat. Die vergangenen Monate nutzte Anna, um an sich zu arbeiten und neue Perspektiven zu finden. Sie genießt das Leben abseits der Skisprungschanzen, versichert aber, dass ihre Liebe zum Sport ungebrochen bleibt. "Ich weiß, dass es ein harter Weg werden wird, aber der Weg ist das Ziel", schrieb sie und kündigte an, sich zurückkämpfen zu wollen.

In der Wintersport-Szene stößt ihre Entscheidung auf große Unterstützung. Biathletin Vanessa Vogt findet aufmunternde Worte und erinnert Anna daran: "Du bist gut genug." Auch ihre Kollegin Pauline Eichhorn stärkt ihr den Rücken: "Egal, was passiert. Immer für dich da!" Anna, die neben ihren internationalen Erfolgen als doppelte Weltmeisterin auch im nationalen Wettbewerb mehrfach überzeugen konnte, lässt mit ihrem ehrlichen Statement aufhorchen. Gleichzeitig erinnert ihre Pause daran, wie wichtig es ist, mentale Gesundheit im Leistungssport nicht zu unterschätzen – und wie viel Mut es kostet, sich diese Zeit zu nehmen.

Getty Images Anna Hollandt, Dezember 2020

Getty Images Anna Hollandt, Januar 2025

