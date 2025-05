Nach erstem Uni-Jahr: Suri Cruise genießt die Semesterferien

Suri Cruise (19), die Tochter von Katie Holmes (46) und Tom Cruise (62), hat ihr erstes Studienjahr an der renommierten Carnegie Mellon University erfolgreich beendet. Seit Mitte Mai genießt die junge Studentin nun ihre wohlverdiente Sommerpause: Das neue Semester beginnt erst Ende August, was der Teenagerin reichlich Zeit verschafft, sich vom stressigen Uni-Alltag zu erholen. Die Universität, die für ihre herausragenden Programme in Technologie und Kunst bekannt ist, liegt in Pittsburgh, etwa 600 Kilometer von New York City entfernt, wo Suris Mutter lebt. Papa Tom, von dem sich Katie 2012 trennte, befindet sich laut Daily Mail unterdessen auf Weltreise, um seinen neuen Film "Mission: Impossible - The Final Reckoning" zu promoten.

Welche Fächer Suri an der renommierten Universität genau belegt, bleibt bisher Spekulation. Zwar hatte Katie in der Vergangenheit im Interview mit Town & Country bereits angedeutet, dass die 19-Jährige möglicherweise Schauspiel und Tanz an der Hochschule studiere, doch ein konkretes Statement gab es nie. Schon während ihrer Schulzeit sammelte Suri erste Bühnenerfahrung bei einer Aufführung von "The Addams Family" und arbeitete an zwei Filmen ihrer Mutter mit, die offenbar mehr als zufrieden mit der Entwicklung ihres Sprösslings ist. "Ich bin stolz auf meine Tochter und freue mich, dass sie ihren Weg geht", erklärte die Hollywood-Schönheit, deren Kind ihr von Jahr zu Jahr ähnlicher sieht, wie aktuelle Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Katies Beziehung zu Suris Vater Tom scheint weiterhin distanziert. Das letzte Mal, dass die beiden öffentlich zusammen gesehen wurden, liegt über ein Jahrzehnt zurück – im April 2013. Und auch mit seiner Tochter scheint der Top Gun-Star nicht die engste Verbindung zu haben. Erst kürzlich änderte Suri ihren Nachnamen offiziell in "Noelle" – den zweiten Vornamen ihrer Mutter: ein deutlicher Bruch mit der väterlichen Seite. Katie, die schon vor dem Auszug ihrer Tochter dafür sorgte, dass ohne Kind im Haus bloß keine Langeweile aufkommt, konzentriert sich aktuell auf neue Schauspielprojekte. So zeigt beispielsweise ihr Rollendebüt in der zweiten Staffel von "Poker Face" erneut ihre Vielseitigkeit als Schauspielerin. Ob Suri eines Tages tatsächlich in diese großen Fußstapfen treten wird, bleibt spannend.

ActionPress / Backgrid Katie Holmes und Suri Cruise in New York

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007

