Marlisa Rudzio bewahrt Asche ihrer Mama in Kristallkugel auf

Marlisa Rudzio (35) bleibt ihrer verstorbenen Mutter auf eine ganz besondere Art nahe. In einem RTL-Beitrag gibt sie einen Einblick in ihre Wohnung und spricht dabei über eine kostbare Kristallkugel. Darin befindet sich die Asche ihrer verstorbenen Mama. Die Kugel sei mundgeblasen und "sehr, sehr teuer". Die Asche ist darin zu einer Art Lebensweg verarbeitet. Für die einstige Ex on the Beach-Kandidatin fühlte sich dieses Erinnerungsstück genau richtig an, da ihre Mutter selbst Künstlerin war.

Auch wenn Marlisa die Kristallkugel sehr schätzt, fällt ihr eine Sache schwer. "Dass das meine Mama gewesen sein soll, kann ich ehrlich gesagt immer noch nicht greifen. Es ist für mich nicht greifbar, dass wir zu Gegenständen werden können", erklärt sie gegenüber dem Privatsender. Trotzdem ist das Kunstwerk einer der wertvollsten Gegenstände in ihrem Besitz. Die TV-Bekanntheit zeigt die Kugel auch nie vor Kameras, da sie ihrer Meinung nach nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist.

Wie sehr Marlisa unter dem frühen Tod ihrer Mutter leidet, offenbarte sie schon während ihrer Teilnahme an der Show Reality Queens. Zu diesem Zeitpunkt war der Verlust etwa ein Jahr her, und der Radiomoderatorin fiel es schwer, dies zu akzeptieren. Im Gespräch mit ihrer TV-Kollegin Jasmin Herren (46) berichtete sie von einem Vorfall, der sich kürzlich ereignet hatte: "Ich wollte für meine Familie kochen und dachte mir: 'Okay, wenn ich gleich zu Hause bin, rufe ich Mama an und frage, wie sie den Rotkohl immer gemacht hat.' Dann ist mir eingefallen: Ich kann sie gar nicht mehr anrufen."

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

Anzeige Anzeige

RTL Marlisa Rudzio und Jasmin Herren bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige