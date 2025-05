"Glücklich": Jessica Hnatyk äußert sich zu Liebesgerüchten

Jessica Hnatyk (24) sorgt erneut für Spekulationen um ihren Beziehungsstatus. Am vergangenen Wochenende war die Reality-TV-Bekanntheit auf der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine in Dortmund zu Gast. Dabei sprach sie mit Promiflash über die aktuellen Gerüchte rund um ihr Liebesleben. "Ich bin aktuell sehr glücklich. Ich möchte nichts Genaues zu meinem Beziehungsstatus sagen", erklärte sie. Jessica fügte hinzu, dass sie ihre nächste Beziehung nicht mehr in die Öffentlichkeit ziehen wolle.

In ihrem Statement deutete die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin an, dass ihre letzte Beziehung durch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit belastet wurde. "Es war einfach eine Schlammschlacht und jeder hat sich ein Urteil darüber gebildet", erklärte die 24-Jährige weiter. Aus diesem Grund wolle sie künftig vorsichtiger mit Einblicken in ihr Privatleben umgehen. Wer ihr Glück momentan bereichert, behält Jessica also für sich, doch ihr Strahlen und die Betonung ihres Glücks lassen Fans schon lange spekulieren.

Nach dem Ende ihrer turbulenten Beziehung mit Germain scheint Jessica wieder positive Energie gefunden zu haben. Zuvor hatte sie ihren Fans rund um den Valentinstag mit romantischen Fotos auf Instagram einen kleinen Einblick in ihr Leben gewährt – ohne allerdings eine klare Botschaft abzugeben. "Es ist so schön, dich wieder glücklich zu sehen", lautete nur einer der begeisterten Kommentare ihrer Follower.

Jessica Hnatyk, Oktober 2024

Germain, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2024

