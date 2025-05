Nazan Eckes lebt mit ihrem Ex-Mann und den Kids auf Malle

Moderatorin Nazan Eckes (49) hat ihr Leben grundlegend verändert und ist mit ihren beiden Söhnen Lounis (10) und Ilyas (8) nach Mallorca gezogen. Überraschenderweise wohnt sie dort im Norden der Insel zusammen mit ihrem Ex-Mann Julian Khol (45), von dem sie sich im Jahr 2022 getrennt hat. Die Familie lebt nach dem sogenannten Nestmodell, wie sie gegenüber der Zeitschrift Gala erklärte: "Mal sind die Jungs mit ihrem Papi und mal mit ihrer Mami im Haus." An besonderen Tagen wie Geburtstagen oder Feiertagen wohnen die vier sogar gemeinsam unter einem Dach.

Die Entscheidung, nach Mallorca zu ziehen, scheint Nazan vor allem zur inneren Ruhe verholfen zu haben. Ihren früheren Arbeitsalltag in Köln, bei dem es vor allem darum ging, To-do-Listen abzuarbeiten und möglichst effizient zu sein, habe sie hinter sich gelassen. 2022 hat sie ihre Moderationsjobs bei RTL auf eigenen Wunsch aufgegeben, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und neue Prioritäten zu setzen. Der Wechsel nach Mallorca habe ihr dabei geholfen, betonte sie. "Auf Mallorca hat sich meine Balance verlagert", so die Moderatorin.

In Sachen Liebesleben bleibt die 49-Jährige gelassen. "Es ist gut, dass ich gerade Single bin", sagte Nazan und betonte, dass ihre ganze Aufmerksamkeit aktuell ihren beiden Kindern und sich selbst gelte. Sie schließt aber eine neue Beziehung in der Zukunft nicht aus: "Wenn die Liebe kommt, dann werde ich mich auch nicht verstecken." Der Fokus auf ihr persönliches Wohl und ihre Familie scheint ihr in dieser Lebensphase besonders wichtig zu sein.

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes mit ihrem Ex-Mann Julian und ihren Söhnen, Dezember 2022

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes im Bikini

