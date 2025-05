Großes Finale: Sie sind die Gewinner von "Die Verräter"

Die dritte Staffel der spannenden RTL-Show Die Verräter hat ein Ende gefunden. Mehrere Wochen lang versuchten 16 Promis, die Verräter unter ihnen zu entlarven. Dabei standen Intrigen, Lügen, Allianzen und knifflige Spiele auf dem Tagesprogramm. Direkt zu Beginn wurden vier Verräter von Sonja Zietlow (57) nominiert. Charlotte Würdig (46), Mirja du Mont (49), Motsi Mabuse (44) und Wayne Carpendale (48) bekamen die schwierige Aufgabe, ihre Mitstreiter zu täuschen. Diese meisterten sie fantastisch, obwohl Wayne in Folge vier geopfert wurde. Nun steht jedoch fest: Die drei Verräterinnen haben es geschafft! Charlotte, Mirja und Motsi erspielten sich die Gewinnsumme von 44.200 Euro.

Die allerletzte Folge hatte es in sich: Direkt zu Beginn traf es einen Loyalen. Der Schauspieler Ralf Bauer (58) ist den Verrätern zum Opfer gefallen. Am runden Tisch folgten ihm gleich zwei weitere Loyale: Modeexperte Joe Laschet und Schlagersängerin Marie Reim (25) wurden von ihren Mitstreitern verbannt. Übrig blieb einzig und allein der TikTok-Star Younes Zarou (27), der natürlich keine Chance gegen die drei Verräterinnen hatte. Bei der großen Enthüllung entschieden sich die Gewinnerinnen für Teamwork: Alle drei Frauen warfen ihre grünen Päckchen ins Feuer und entschieden somit, den Schatz gleichmäßig untereinander aufzuteilen.

Die Verräterinnen haben fantastisch gespielt und konnten sich am Ende den Sieg sichern. Einige ihrer Mitstreiter waren ihnen jedoch oft ganz schön nah auf den Fersen. So hatte beispielsweise der Mentalist Timon Krause schon von Anfang an einen Verdacht. Doch das Verräter-Team hat diese Gefahr direkt im Keim erstickt: Der Zauberkünstler wurde bereits in Folge eins Opfer der Verräter und musste das Schloss direkt verlassen.

Anzeige Anzeige

RTL Die Verräterinnen Charlotte Würdig, Mirja du Mont und Motsi Mabuse

Anzeige Anzeige

RTL Timon Krause, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Teilnehmer, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige