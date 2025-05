Michelle Monballijn und Mike Cees sind offiziell geschieden

Michelle Monballijn und Mike Cees, bekannt aus ihrer kontroversen Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars, haben ihre Ehe offiziell hinter sich gelassen. Vor dem Amtsgericht in Bernau wurde ihre Scheidung heute rechtskräftig. Das einstige Paar hatte sich vor den Augen der Öffentlichkeit oft gestritten, und auch im Nachgang zur Gerichtsverhandlung verläuft es alles andere als friedlich. Sie scheinen sich dabei einiges zu sagen gehabt zu haben. Gegenüber Bild äußern sich beide kritisch über den jeweils anderen. "Ich habe bezahlt – und Prinzessin sah gut aus dabei", meint Mike nach der Verhandlung, während Michelle kontert: "Er hat bei mir auch noch einige Rechnungen offen, das wird damit dann einfach verrechnet."

Die Verhandlung an sich lief laut dem Blatt jedoch halbwegs ruhig ab. Michelle war persönlich vor Ort, während ihr Ex sich per Video zuschalten ließ, da er sich momentan im Ausland befindet. Nach nur zehn Minuten war der Termin durch – auch dank ihres Ehevertrags. In diesem wurde festgehalten, dass sie sich gegenseitig keine Forderungen stellen und lediglich die Übernahme der Gerichtskosten zu entscheiden war. Die Wohnung, in der das Ex-Paar während der Ehe lebte, gehört Michelle nach dem Ehevertrag alleine.

In den vergangenen Monaten war einiges im Liebesleben von Mike los. Schon im Frühjahr bestätigte der Realitystar gegenüber seinen Followern auf Instagram, dass er wieder eine Freundin habe. "Meine Partnerin", antwortete er bei einer Fragerunde auf die Frage, was ihn aktuell glücklich macht. Öffentlich zeigen wollte er seine neue Liebe damals aber nicht und betonte: "Wir schützen unsere Liebe." In einer weiteren Story schwärmte Mike: "Diese Partnerschaft ist das Beste, was mir je passiert ist. Kennt ihr das Gefühl, endlich daheim zu sein? Sich fallen lassen zu können. Gemeinsam Visionen zu haben." Seiner Freundin machte er sogar ein Kompliment: "Du bist eine Löwin." Auch Michelle hat inzwischen einen neuen Mann an ihrer Seite, sodass beide nun mit der Vergangenheit abschließen können.

Michelle Monballijn im September 2024

Mike Cees im Januar 2025

