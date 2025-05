Bella blickt nach der Trennung von Ex Chris Broy nach vorne

Im April trennten sich die Realitystars Chris Broy (36) und Bella. Auf Momo Chahines Geburtstags- und Releaseparty in Dortmund kam Promiflash mit der Influencerin ins Plaudern und konnte ihr entlocken, wie es ihr mittlerweile nach dem Liebes-Aus geht. "Ich muss ehrlich sagen, mir geht es gut. Man trennt sich nie ohne Grund", berichtete Bella. Die Blondine hat den ersten Schock nach der Trennung offenbar mittlerweile verdaut.

Statt Trübsal zu blasen, blickt sie positiv in die Zukunft und versucht, Erkenntnisse über sich selbst aus der Beziehung und Trennung zu ziehen: "Es waren viele Dinge, die mich sehr unglücklich gemacht haben. [...] Ich bin mittlerweile jemand, der mehr auf seinen Selbstwert achtet. Ich bin sehr gewachsen im vergangenen Jahr, auch unter anderem durch Chris und dadurch habe ich irgendwie meinen Selbstwert erkannt." Dabei war Bella jedoch wichtig zu betonen: "Chris ist ein toller Mann und das würde ich niemals absprechen. Chris gibt sich auch superviel Mühe in einer Beziehung." Böses Blut fließt zwischen den Ex-Partnern also offensichtlich nicht.

Wie sie weiter in dem Promiflash-Interview verriet, sei die hübsche Blondine nach dem Schlussstrich auch bereit, sich selbst in den Vordergrund zu stellen: "Ich habe schon Bock auf einen Hot-Girl-Sommer." Den Anfang machte sie bereits mit einem Kurzurlaub auf Mallorca, bei dem sie die Korken knallen ließ und sogar ein wenig flirtete. Mehr als unbedeutende Flirts könne sie sich jedoch nicht vorstellen: "Ich bin kein Mensch für was Lockeres. Das ist nicht mein Ding."

Instagram / chris_broy Chris Broy, TV-Bekanntheit

Instagram / bella_he_ Bella im Februar 2025

