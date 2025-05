Kryptischer Post: Verlässt Cristiano Ronaldo Al Nassr?

Cristiano Ronaldo (40) sorgt für Aufregung unter seinen Fans. Mit einem kryptischen Post auf Instagram hat der Fußballstar Spekulationen über einen Abschied von seinem aktuellen Verein Al-Nassr FC angeheizt. "Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Die Geschichte? Wird noch geschrieben. Ich bin allen dankbar", schreibt Cristiano zu einem Bild, das ihn im Trikot des saudi-arabischen Klubs zeigt. Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Beitrag Zehntausende Kommentare, in denen Fans ihre Vermutungen äußern und der Fußballikone für ihre Zeit bei Al-Nassr danken.

Schon seit einiger Zeit kursieren Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Portugiesen. Demnach soll ein ungenannter brasilianischer Teilnehmer der Klub-WM, die im Sommer in den USA stattfindet, Interesse an ihm bekundet haben. Zuletzt hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino angedeutet, dass Cristianos Teilnahme aufgrund der verlängerten Sommertransferperiode möglich sei. Al-Nassr wird jedoch nicht an dem Turnier teilnehmen, da sich der Klub nicht qualifizieren konnte. Ob er bei einem neuen Verein künftig vielleicht wieder auf seinen langjährigen Rivalen Lionel Messi (37) treffen wird, bleibt abzuwarten.

Cristiano blickt auf eine beeindruckende Bilanz bei Al-Nassr zurück: In 105 Spielen erzielte der Stürmer 93 Tore. Dennoch blieb er in dieser Saison titellos. In der Vergangenheit hat der 40-Jährige schon mehrfach große Vereinswechsel durchlebt: Nach Stationen bei Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin zog es ihn 2023 nach Saudi-Arabien. Neben seiner sportlichen Karriere ist der fünffache Vater auch als Unternehmer tätig und engagiert sich häufig für wohltätige Zwecke.

