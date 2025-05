"Berlin - Tag & Nacht"-Bekanntheit Pia Trümper ist schwanger

Pia Trümper hat eine tolle Neuigkeit zu verkünden: Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet ihren ersten Nachwuchs! Die Schwangerschaft machen sie und ihr Partner Dustin mit einem Clip auf Instagram bekannt. "Sie wissen es noch nicht, aber in drei Tagen werden sie einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten", heißt es in dem Video, in dem die Turteltauben beim Feiern bei einem Fußballspiel mit Tabak und Bier in der Hand zu sehen sind.

Wie Pia andeutet, scheint sie sich bereits in der 13. Schwangerschaftswoche zu befinden. "Wir sind für den Trend möglicherweise ein bisschen too late to the party. 13 Wochen, um genau zu sein", kommentiert sie ihren Beitrag glücklich über ihr persönliches Familienglück. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die TV-Bekanntheit voller Vorfreude: "Das ist alles ganz schön aufregend", schwärmt sie.

Ähnlicher Meinung scheinen auch die Fans, Freunde und Kollegen der Serien-Bekanntheit zu sein. In der Kommentarspalte unter dem Social-Media-Post häufen sich die Glückwünsche. Neben zahlreichen roten Herz-Emojis sticht unter anderem der Gruß von BTN-Co-Star Liza Waschke heraus. "Ich werde Oma", freut sich die Milla-Darstellerin, die bei "Berlin - Tag & Nacht" die Mutter von Pias Rolle Amelie spielt.

Instagram / dstn.hffmnn12 Pia Trümper und ihr Partner Dustin, Juni 2023

RTLZWEI Liza Waschke, Schauspielerin

