Unangenehm: Tom Cruise weicht Fragen zur Vaterschaft aus

Diese Frage brachte Tom Cruise (62) wohl in Verlegenheit. Der Schauspieler ist aktuell auf Achse, um seinen neuen Streifen "Mission: Impossible — The Final Reckoning" zu bewerben. Bei der Premiere des achten Teils der beliebten Reihe in New York stellte sich Tom auf dem roten Teppich den Fragen der Journalisten. Als ein Reporter nachfragte, wie sich der Actionheld einen idealen Vatertag vorstelle, reagierte er allerdings verunsichert. "Du weißt schon...", stotterte er laut Hello! drauflos und fügte nach einer Pause hinzu: "Einfach Spaß haben, Mann." Es scheint, als wolle er sich zu seiner fehlenden Beziehung zu Tochter Suri (19) nicht äußern.

Toms zerrüttetes Verhältnis zu seiner Tochter Suri sorgt schon seit vielen Jahren für Schlagzeilen. Nach seiner Scheidung von Suris Mutter Katie Holmes (46) im Jahr 2012 brach offenbar der Kontakt ab. Suri wuchs in New York City bei ihrer Mutter auf und entschied sich im vergangenen Jahr anlässlich ihres High-School-Abschlusses, den Nachnamen ihres Vaters abzulegen und stattdessen den zweiten Vornamen ihrer Mutter anzunehmen. Der Promi-Spross studiert mittlerweile an der Carnegie Mellon University und lebt ein Leben fernab der Öffentlichkeit.

Es wird vermutet, dass Toms Verbindung zur Scientology-Kirche eine Rolle bei der Entfremdung zu seiner jüngsten Tochter gespielt haben könnte. Seine Beziehung zu seinen älteren Kindern Isabella (32) und Connor (30), die er gemeinsam mit Nicole Kidman (57) adoptiert hatte, ist offenbar intakt. Nach der Scheidung der beiden Hollywoodstars im Jahr 2001 wuchsen Isabella und Connor bei ihrem Vater in Los Angeles auf und wurden Mitglieder der umstrittenen Glaubensgemeinschaft.

ActionPress / Backgrid Katie Holmes und Suri Cruise in New York

Getty Images Nicole Kidman, Connor, Isabella und Tom Cruise, 1996

