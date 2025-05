Zu Hause: So süß überrascht Christian Wolf Neu-Mama Romina

Am Samstag kam die kleine Tochter von Romina Palm (25) und Christian Wolf auf die Welt. Nach ein paar Tagen im Krankenhaus ging es am Dienstagmittag dann nach Hause. Dort wurde die frischgebackene Mama mit einer herzerwärmenden Überraschung empfangen. Ihr Partner ließ das Wohnzimmer mit zauberhaften Ballons dekorieren, die die Form von Wolken und einem Teddy hatten. Außerdem standen liebevoll ausgewählte Blumen bereit, die ihr das Heimkommen noch besonderer machten. In seiner Instagram-Story teilte der Unternehmer dieses bewegende Ereignis und schrieb dazu: "Homecoming-Überraschung. Romi [hat] ein paar Tränen verdrückt – zum Glück vor Freude."

Für Romina dürfte dieser Empfang ein weiterer emotionaler Höhepunkt der vergangenen Tage gewesen sein. Nach der Geburt meldete sich zuerst der Fitness-Prediger im Netz. Gestern berichtete die Blondine ihren Fans dann: "Guten Morgen und liebe Grüße von Mama Romi und Baby Maus. [...] Ich liege hier gerade mit meinem größten Glück auf dieser Erde vor mir, bin voller Gefühle und liebe diesen Menschen unglaublich." Den Namen der Neugeborenen halten Christian und die Influencerin vorerst noch geheim.

Christian hat aus seiner vorherigen Beziehung mit Antonia Elena noch einen Sohn namens Noah. Im August 2023, noch vor der Geburt des Jungen, trennten sich die Fitness-Influencer allerdings. Romina und der 29-Jährige kannten sich zwar schon vorher, doch sie bauten ihren Kontakt erst nach einem Treffen mit gemeinsamen Bekannten aus. Auf Social Media erinnerte sich Romina kürzlich, dass sie erst skeptisch war: "Ich habe noch zu meinen Mädels gesagt: 'Boah, der ist cool, aber nein, niemals wird das was. Er ist frisch getrennt und ich bin gerade auch gar nicht ready'."

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palms geschmücktes Wohnzimmer

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025

