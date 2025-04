"Viel Sport": Cathy Hummels verteidigt sportlichen Lifestyle

Cathy Hummels (37) muss sich seit Jahren mit Bemerkungen über ihr Aussehen und ihren Körper auseinandersetzen. Davon hat sie genug – und bietet ihren Kritikern in einem neuen Instagram-Beitrag die Stirn. Sie geht auf die Frage eines Followers ein, ob sie "so viel Sport" mache, "um noch dünner zu werden". "Der wahre Grund, warum ich so viel Sport treibe? Longevity. Ich will nicht nur alt werden – ich will es mit Kraft, Gesundheit und Lebensfreude tun. Denn wahre Schönheit ist nicht nur, was man sieht, sondern vor allem, wie man sich fühlt", betont die Kampf der Realitystars-Bekanntheit.

Die 37-Jährige möchte mit ihrem Post insbesondere eine Sache klarstellen: Sie trainiere nicht, um abzunehmen, denn sie liebe ihren Körper genauso, wie er sei. "Sport ist für mich viel mehr als eine Routine – es ist mein Ausgleich, meine Energiequelle, meine mentale Freiheit. Es bringt mich in meine Balance", führt Cathy aus und fügt hinzu: "Sport macht gesund, glücklich und gibt mir die Power, alles zu meistern." Ein "starker, geformter Körper" sei aber trotzdem ein "schöner Nebeneffekt" – und sie möge es zudem gerne, "schlank zu sein".

Die Ex-Frau von Mats Hummels (36) reagierte bereits vor wenigen Wochen auf Kommentare, die sich mit ihrem Körper beschäftigten. Sie hatte kurz zuvor ein Bild auf Social Media veröffentlicht, auf dem sie ein graues, figurbetontes Oberteil trug, durch das sich ihre Brustwarzen abzeichneten. Das passte einigen Fans allerdings nicht. "Kurze Info dazu. Für alle, die es noch nicht wussten: Frauen haben Nippel. Aber anscheinend ist es immer noch Thema, obwohl dieses Thema eigentlich komplett ausgelutscht ist", machte Cathy deutlich.

