Steife Nippel: Cathy Hummels rechtfertigt sich für Brüste

Cathy Hummels (37) nimmt es mit Humor. Vor wenigen Tagen teilte die Moderatorin ein Foto auf Instagram, auf dem sie in einem grauen, figurbetonten Oberteil gekleidet war. Durch das Shirt zeichneten sich ihre Brustwarzen ab, was einige Social-Media-Nutzer zum Anlass nahmen, ihre Brüste zu kommentieren. In einem Video nimmt die Ex-Frau von Mats Hummels (36) nun Stellung zu den Kommentaren. "Kurze Info dazu. Für alle, die es noch nicht wussten: Frauen haben Nippel. Aber anscheinend ist es immer noch Thema, obwohl dieses Thema eigentlich komplett ausgelutscht ist", stellt sie klar.

Im weiteren Verlauf ihres Statements richtet Cathy das Wort gezielt an die männlichen Kommentatoren: "Und deswegen habe ich einen Tipp für alle Männer da draußen. Sollte man eure Nippel demnächst mal durchs Shirt blitzen sehen oder auch erahnen können, dann tragt doch einfach einen supertollen, engen BH." Offenbar haben sich auch einige Frauen darüber beschwert, dass Cathy auf ihren Fotos keinen Büstenhalter getragen hat. Auch für sie hat die Mutter eines Sohnes einen gut gemeinten Rat: "Probiert es doch einfach mal aus. Es ist super entspannend."

Cathy betont, dass das Vorhandensein von weiblichen Brustwarzen schon lange kein Thema mehr sein sollte. Mit ihren Beiträgen in den sozialen Medien scheint sie ihre Fans für genau solche Themen sensibilisieren zu wollen. So versteckt die 37-Jährige auch keine ihrer Emotionen vor dem Netz. Erst im vergangenen Monat zeigte sie sich unter Tränen in ihrer Instagram-Story. "Ich habe mich gerade so geärgert. Ich habe meinen Backofen kaputtgemacht. Mir ist eine Schale heruntergefallen auf die Glasscheibe, die ist kaputtgegangen", berichtete sie – mit Mascara-verschmierten Augen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

