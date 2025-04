"Wollte 4.000 Euro": Cathy Hummels wurde von Hacker erpresst

Die Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels (37), die großen Wert auf einen sportlichen Lebensstil legt, hat unangenehme Stunden hinter sich. Am Samstagmorgen meldete sie sich in einem Instagram-Video zu Wort und berichtete, dass ihr Account gehackt worden war. Ganze 24 Stunden lang hatte sie keinen Zugriff auf ihr Profil, und der Hacker machte keinen Halt vor dreisten Forderungen. Laut Cathy verlangte dieser 4.000 Euro, andernfalls würde er ihren Account verkaufen. Besonders schockierend: In der Bio ihres Accounts tauchte plötzlich die Nachricht "Er ist zu verkaufen" auf. "Er war der Herr über meinen Account", erklärte sie ihren Followern sichtbar mitgenommen.

Glücklicherweise gelang es der Ex von Fußballer Mats Hummels (36), den Zugriff nach intensiver Unterstützung durch Meta zurückzuerlangen. "Ich bin erlöst", beschrieb sie ihre Gefühle, als sie ihren Account wieder hatte. Doch die Kampf der Realitystars-Moderatorin nutzte die Gelegenheit auch, um ihre Fans zur Vorsicht zu mahnen. Sie appellierte daran, sichere Passwörter zu verwenden, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren und keine dubiosen Links anzuklicken. Cathys Rat: "Schreibt eure Passwörter auf und speichert sie niemals auf dem Handy ab." Trotz allem zeigte sie sich nachdenklich und meinte, dass solche Vorfälle bei ihr leider keine Seltenheit seien, aber diese Situation besonders belastend gewesen sei.

Cathy Hummels, die auch Mutter eines siebenjährigen Sohnes ist, steht regelmäßig im Mittelpunkt der Öffentlichkeit und polarisiert mit ihren Aussagen und Handlungen. Zuletzt geriet sie wegen einer kontroversen Äußerung über Krankenkassenbeiträge für übergewichtige Menschen in die Schlagzeilen. Sie selbst wurde in der Vergangenheit aufgrund ihrer Essstörung und Depression mit Kritik konfrontiert, wie sie auch immer wieder offen thematisiert. Vor allem für ihre schlanke Statur muss sie sich im Netz immer wieder rechtfertigen. Daher positionierte sie sich auch gegen sogenanntes Skinnyshaming. Doch Cathy bleibt kämpferisch – wie sie selbst sagte: "Mein Leben wird nie langweilig."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2024

