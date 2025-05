Rückt Walentina Doronina bei "Kampf der Realitystars" nach?

Walentina Doronina (25) scheint bei Kampf der Realitystars allgegenwärtig – obwohl sie nicht einmal an der Show teilnimmt. Der Grund: Einige der diesjährigen Teilnehmer hatten in der Vergangenheit bereits größere Konflikte mit der Influencerin. Fans des Formats hofften daher, dass sie nachträglich am thailändischen Starstrand aufkreuzen könnte, um für reichlich Drama zu sorgen. Doch daraus wird garantiert nichts, wie die gebürtige Essenerin jetzt im exklusiven Gespräch mit Promiflash verrät: "Ich bin auf jeden Fall nicht mit dabei." Walentina betonte, dass ihr Ex Can Kaplan – offenbar verantwortlich für die Vertragsgestaltung – strikte Regeln aufgestellt habe. "Es darf auch nicht über die Gewalt geredet werden", stellte sie klar.

Walentina hatte bereits erklärt, dass es aufgrund ihrer persönlichen Geschichte mit Can für sie schwer werde, die Staffel im TV zu verfolgen. Sie befürchtete, die Ausstrahlung werde "sehr gefährlich" für ihre psychische Gesundheit. In der Vergangenheit hatte die 25-Jährige ihren Ex-Freund beschuldigt, sie während der Beziehung mehrfach geschlagen zu haben. Can wies diese Anschuldigungen zurück und behauptete seinerseits, dass sie damals handgreiflich geworden sei. Doch nicht nur dieser KDRS-Teilnehmer hat schon einschlägige Erfahrungen mit Walentina: Auch Daymian Weiß wurde mit der Influencerin bereits intim, wie er Can in der Show offenbarte. Die beiden nahmen gemeinsam an Germany Shore teil und kamen einander näher, bevor sich Walentina noch in der Show – via Fernsehkamera – von Can trennte.

Walentina hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe im deutschen Reality-TV etabliert – nicht durch Zufall, sondern mit einem feinen Näschen für Drama und Sendezeit. Ihren ersten großen Auftritt hatte sie 2020 bei Ex on the Beach, doch der wahre Karriereturbo zündete mit Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love und Promi Big Brother. Dort inszenierte sie sich als Diva mit Kante, die aneckt, polarisiert – und Quote bringt. Kritiker werfen ihr Selbstinszenierung und Drama um des Dramas willen vor – doch für ihre Fans macht sie genau das zur perfekten Besetzung für diverse Formate im Reality-Genre.

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Persönlichkeiten

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, "Germany Shore"-Bekanntheit

