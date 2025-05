Tritt Cathy Hummels Sohn in die Fußstapfen von Papa Mats?

Auf einer Charity-Gala zugunsten der Umbrella-Stiftung in Berlin sprach Cathy Hummels (37) nun offen über ihren Sohn Ludwig Hummels (7) und dessen Zukunftspläne. Im Gespräch mit RTL verriet die Moderatorin, dass Ludwig schon gescoutet wurde und große Ambitionen im Fußball habe, nannte den Verein jedoch nicht. Während sein Vater Mats Hummels (36) als Abwehrspieler Weltkarriere gemacht hat, will Ludwig scheinbar lieber Tore schießen: "Verteidigen ist ihm zu langweilig", sagte seine Mutter schmunzelnd.

Cathy betonte außerdem, wie wichtig es ihr sei, dass Ludwig sich unabhängig davon entwickelt, wer sein berühmter Vater ist. Mit viel Fürsorge und Aufmerksamkeit möchte sie bei dem jungen Nachwuchskicker für ein starkes Selbstbewusstsein sorgen: "Ich stärke sein Selbstvertrauen, indem ich ihm zeige, dass es richtig ist, so zu sein, wie er ist. Ganz unabhängig davon, wer sein Vater ist." Cathy und Mats sind seit 2022 geschieden, kümmern sich aber gemeinsam, wenn auch räumlich getrennt, um Ludwig. Die Influencerin lebt mit ihrem Sohn in München, während Mats zuletzt für AS Rom spielte und deshalb nur selten Zeit mit ihm verbringen konnte.

Neben Ludwigs aufkeimender Fußballkarriere hat Cathy derzeit selbst viel um die Ohren: Sie feiert am Dienstag die Premiere ihres neuen Talk-Formats "Cathys Stammtisch", bei dem kein Geringerer als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58) ihr erster Gast sein wird. Daneben moderierte sie kürzlich bei den Felix Burda Awards das Format "Cathys Red Carpet TV". Auch ihre Projekte "Balance Boost Days" und der "WiesnBummel" stehen bereits auf der To-Do-Liste. Für ein Liebesleben bleibt da wenig Zeit, wie sie schmunzelnd erklärt: "Ich habe viel zu tun, mag es zu arbeiten und konzentriere mich auf meinen Sohn. Und wenn der Richtige mir begegnet, dann begegnet er mir."

Getty Images Mats Hummels, März 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Dezember 2024

