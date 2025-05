Aus diesem Grund sagt Vanessa Brahimi Datingshow-Anfragen ab

Vanessa Brahimi hat nach ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Normalos Blut geleckt: Sie plant eine Karriere in der Reality-TV-Branche. Nach ihrer Trennung von Richard Sternberg bieten sich nun zahlreiche Datingshows an. Was die Influencerin davon hält, verriet sie im Promiflash-Interview auf dem Bild-Renntag. "Für Datingformate bin ich aktuell noch nicht bereit", gestand sie und erklärte den Grund folgendermaßen: "Ich hatte Anfragen für Datingformate, aber die habe ich abgelehnt. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, ich wäre noch zu befangen, um in so ein Format zu gehen."

Komplett ausschließen möchte Vanessa eine Teilnahme aber nicht, wie sie im Gespräch mit Promiflash betonte – nur der Zeitpunkt sei aktuell nicht der richtige. Sie räumte ein: "Aber für nächstes Jahr könnte ich mir bestimmt das eine oder andere Format vorstellen. Wer weiß?" Die Fans von Vanessa müssen sich also noch etwas gedulden, bevor sie sich über ein derartiges Format mit ihr freuen können. "Aktuell liegt mein Fokus eher auf Herausforderungen, Challenges", behauptete der Reality-Frischling, teaserte jedoch: "Aber vielleicht sieht man mich ja nächstes Jahr bei Are You The One – Reality Stars in Love. Man weiß ja nie."

Vanessa stach im Normalo-Sommerhaus heraus: Während sie sich mehrfach mit den Kandidaten zoffte, einige Tränen flossen und sie heute fast 50.000 Instagram-Follower verzeichnen kann, zeigte ihr früherer Partner Richard in der Show eher eine zurückhaltende Persönlichkeit. Dieser Kontrast spielte laut Vanessa auch einen ausschlaggebenden Punkt, der zur Trennung der beiden führte. "Er kommt mit meiner polarisierenden Art nicht so klar. Ich bin sehr offen, dramatisch. Er ist halt eher ruhig, harmoniebedürftig und wir sind sehr, sehr gegensätzlich", reflektierte Vanessa in einem Interview mit Promiflash.

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Instagram / itsnessa_ Richard und Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

