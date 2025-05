Ultimatum: Bill Kaulitz will bis Sommerurlaub neuen Freund

Bill Kaulitz (35) hat sich selbst ein klares Ziel gesetzt: Bis zu seinem anstehenden Sommerurlaub möchte der Musiker einen neuen Partner an seiner Seite haben. In der neuesten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erklärt er, warum die Zeit drängt: Im Juli plant der Sänger, nach Italien zu reisen, um einen Freund zu besuchen. Dabei werden ihn zwei Paare begleiten – eine Konstellation, die sich der Tokio Hotel-Frontmann nur ungern alleine antun möchte. "Ich weiß noch nicht, ob ich da schon einen Mann habe, das wird sich noch herausstellen. Aber das wäre schon gut, ein bisschen Zeit habe ich ja noch", gesteht Bill lachend. Doch der Trip ist nicht der einzige Anlass für diesen ambitionierten Plan.

Auch eine Hochzeit steht in diesem Jahr auf dem Programm. Sein Bandkollege und guter Freund Georg Listing (38) will seiner Partnerin Susanne das Jawort geben. Und für Bill steht fest: Dieses Mal möchte er nicht ohne Partner auf eine Hochzeit gehen. "Spätestens bis zur Hochzeit von Georg brauche ich jemanden. Ich möchte nicht schon wieder auf eine Hochzeit als Single gehen, da kommen bestimmt nur Pärchen", betont der Sänger. Sein Bruder Tom Kaulitz (35) versucht, ihn zu beruhigen und ermahnt ihn, dass er nichts überstürzen solle. Doch für Bill ist der Wunsch nach einer Begleitung keine Kleinigkeit. "Ich möchte da auf jeden Fall mit Freund anreisen und viel Zeit habe ich echt nicht mehr", stellt er klar.

Zuvor war Bill einige Zeit lang mit dem YouTuber Marc Eggers (38) liiert gewesen. Ende 2024 gingen die beiden jedoch getrennte Wege. Zunächst äußerte sich der Musiker nicht genauer zu den Gründen für das Liebes-Aus, doch im März machte er in seinem Podcast dann plötzlich eine klare Ansage. "Ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen", plauderte er aus und erklärte nachdrücklich: "Also wirklich in jeder Beziehung." Zudem verriet er, dass die Entscheidung für eine Trennung bisher nie von ihm ausgegangen sei: "Das ist das Schmerzhafte, dass ich nie die Entscheidung getroffen habe, sondern mir die immer abgenommen wurde."

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder der Band Tokio Hotel

Anzeige Anzeige

ActionPress Marc Eggers im Oktober 2019 in Köln

Anzeige Anzeige