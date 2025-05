Flirt-Fiasko: Cathy Hummels kassiert Korb von Markus Söder

Cathy Hummels (37) und Markus Söder (58) trafen bei einem ungewöhnlichen Dinner in München aufeinander – ein Abend, der weniger durch politischen Tiefgang als durch kuriose Dialoge in Erinnerung bleibt. Cathy hatte den Ministerpräsidenten zu ihrem Format "Cathys Stammtisch" eingeladen und hoffte offenbar auf ein bisschen mehr Herz als Haltung vom bayerischen Polit-Profi. Sie servierte ihm ein veganes "Affenkopfsteak" aus Pilzen und versuchte wiederholt, ihn mit verspielten Komplimenten und kleinen Gedankenexperimenten für sich zu gewinnen. Markus zeigte sich jedoch direkt reserviert und gab der Influencerin mehrfach mit schmerzhaft knappen Kommentaren zu verstehen, dass sie bei ihm damit nicht landen kann. So antwortete er etwa auf Cathys neckischen Hinweis, sie wolle endlich einmal wieder "abgeschleppt" werden, trocken: "Dafür bin ich nicht zuständig."

Schon während des Essens konnte sich Markus eine Spitze nicht verkneifen und zeigte sich wenig angetan von der veganen Küche: "Ich brauch was zum Spülen", ätzte er über die liebevoll angerichtete Speise. Auch als Cathy ihm mit betörendem Augenaufschlag zuflüsterte, er sei "ein Gentleman – wie ich es mag", zeigte ihr der bekennende Wurstliebhaber die kalte Schulter. Er sei nur ein Gentleman, wenn es ihm nütze, erklärte er. Im Verlauf des Abends kam die Moderatorin zunehmend in Fahrt, ohne sich von der abweisenden Art des Politikers bremsen zu lassen. Cathy fragte etwa, ob er lieber mit ihr im Bikini nach Hawaii oder an den Tegernsee wolle und ob er sich eher "für immer Lust oder für immer Liebe" entscheiden würde. Doch die Antworten wurden mit jeder Frage wortkarger, bis es Markus schließlich zu bunt wurde. Er beendete den Abend mit den Worten: "Ich würde sagen, wir sind durch."

Es ist nicht das erste Format, in dem Cathy mit ihren Moderationskünsten bei einigen Zuschauern für Irritation sorgt. Besonders nach ihren Auftritten bei Kampf der Realitystars wurde in den sozialen Medien häufig Kritik laut, ihre Art wirke aufgesetzt und anstrengend. Regelmäßig hagelte es nach den Ausstrahlungen der Episoden bissige Kommentare, etwa: "Ich muss vorspulen, wenn Cathy redet." Trotzdem hält die 37-Jährige an ihrem Traumjob fest und kann auf eine eingeschworene Fangemeinde zählen, die sie auch in schweren Zeiten immer wieder unterstützt. So kurios ihr Aufeinandertreffen mit dem CSU-Politiker auch war – es zeigt, wie verschieden die Welten von öffentlichen Personen sein können. Vielleicht steckt hierin also doch mehr Potenzial, als einige Kritiker dem Format bisher zugestehen wollen.

Markus Söder, Februar 2025

Cathy Hummels beim Wiesn-Bummel 2024

