So emotional reagiert Cathy Hummels auf Mats' Karriereende

Wer hätte das gedacht? Schon seit 2022 sind Cathy Hummels (37) und Mats Hummels (36) geschieden. Das Karriere-Aus des Profikickers nimmt die Moderatorin emotional aber trotzdem ziemlich mit. "Jede Karriere geht einmal zu Ende. Ich habe selbst so viele schöne Erinnerungen sammeln dürfen, für die ich Mats sehr dankbar bin – ein Leben lang sein werde", erinnert sie sich gegenüber RTL an ihre Zeit als Spielerfrau zurück und fügt hinzu: "Ich habe gerade auch Tränen in den Augen."

Während ihrer Ehe gewann Mats 2014 den Weltmeistertitel in Brasilien, feierte 2011 und 2012 seine ersten deutschen Meisterschaften mit Borussia Dortmund und drei weitere mit dem FC Bayern München. Seit 2024 spielt er für den AS Rom – weshalb er aktuell auch weit weg von seinem Sohn Ludwig wohnt. Der Siebenjährige lebt gemeinsam mit Mama Cathy in München. Bereits im Januar betonte Mats gegenüber dem Sender, wie schwer es für ihn sei, sein Kind nicht regelmäßig sehen zu können – und dass dieser Punkt die Entscheidung über seine Vertragsverlängerung beeinflussen werde. "Weil es das ist, was ich am meisten vermisse, Zeit mit ihm zu verbringen. Das wird im Sommer entschieden und er hat da ein gehöriges Wörtchen mitzureden", erklärte der 36-Jährige.

Dass er seine Fußballkarriere nach über 18 Jahren an den Nagel hängt, gab der ehemalige Nationalspieler am vergangenen Freitag mit einem emotionalen Instagram-Post bekannt. "Es macht mich jetzt schon emotional. Es wird mich noch emotionaler machen, wenn es dann wirklich irgendwann endgültig nicht mehr da ist", gestand er und fügte hinzu: "Es ist mit nichts zu vergleichen und vor allem auch, glaube ich, durch nichts zu ersetzen danach. [...] Aber das überhaupt gehabt zu haben in der Karriere, bedeutet mir alles."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2024

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels, Fußballspieler

