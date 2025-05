Lauren Sánchez feiert ihren Junggesellinnenabschied in Paris

Lauren Sánchez (55), die ehemalige Moderatorin und zukünftige Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61), hat ihren Junggesellinnenabschied in Paris gefeiert. Am Donnerstagabend versammelte sie 13 enge Freundinnen zu einem luxuriösen Mädelsabend in der Stadt der Liebe. Die Gästeliste konnte sich wirklich sehen lassen: Unter den prominenten Teilnehmerinnen waren unter anderem Popstar Katy Perry (40) und Reality-Ikone Kim Kardashian (44). Fotos des feuchtfröhlichen Ausflugs teilt Lauren auf Instagram. Gemeinsam verbrachten sie eine ausgelassene Nacht, die sowohl glamourös als auch emotional war.

Die Feierlichkeiten begannen vor dem 5-Sterne-Hotel "Cheval Blanc", in dem ein Zimmer pro Nacht mindestens 3.500 Euro kostet. Neben Katy Perry, die Lauren bereits im April bei einem Raketenausflug mit Blue Origin begleitet hatte, waren auch Eva Longoria (50) und Kris Jenner (69) mit von der Partie. Für TV-Ikone Kim war der Ausflug nach Paris zudem wohl eine willkommene Ablenkung, da sie zuvor aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens in der Stadt gewesen war. Zu den Fotos teilt Lauren auch ein paar sehr liebevolle Worte mit ihren Freundinnen: "Für immer beginnt mit Freundschaft. Umgeben von den Frauen, die mich erhoben, meinen Weg in dunklen Zeiten beleuchtet und mein Herz auf dem Weg geprägt haben."

Die Freundschaft von Katy und Lauren scheint nach dem Allflug noch enger geworden zu sein. Dass viele große Namen in Hollywood und Umweltaktivisten sie genau deswegen unter Beschuss genommen haben, scheint sie zusammengeschweißt zu haben. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die Sängerin und ihr Ehemann Orlando Bloom (48) auf der Gästeliste der Hochzeit stehen. Angeblich werden bei dem Event auch Donald Trump (78), Oprah Winfrey (71) und Karlie Kloss (32) anwesend sein, wie Bild berichtete.

Anzeige Anzeige

Blue Origin/Mega Die Crewmitglieder der Blue-Origin-All-Expedition

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, August 2022

Anzeige Anzeige