So kam es zur "Die Wilden Kerle"-Anfrage der Ochsenknechts

Die "Die Wilden Kerle"-Filme prägten zahlreiche Kindheiten. Gleich vier Mitglieder der Ochsenknecht-Familie wirkten bei den deutschen Erfolgsstreifen mit. Im Rahmen einer TikTok-Fragerunde wollte ein Fan von Natascha Ochsenknecht (60) wissen, wie es dazu kam, dass sie, ihre Söhne Jimi Blue (33) und Wilson Gonzalez (35) sowie Ex-Ehemann Uwe (69) im ersten Teil von "Die Wilden Kerle" mitspielten. "Als damals die Anfrage von den 'Wilden Kerlen' kam – das ist ja mittlerweile über 20 Jahre her – war Jimi zufällig neben mir. Die [Jimi und Wilson] hatten vorher immer mal kleine Rollen bei ihrem Vater gespielt und haben dann immer gesagt: 'Wir wollen drehen', das haben wir aber nie zugelassen", erinnert sich die TV-Bekanntheit zurück.

Natascha berichtet weiter, dass die Anfrage für die beiden Jungs auf den Anrufbeantworter gesprochen wurde und Jimi die Nachricht mitgehört hat. Er soll anschließend voller Vorfreude zu seinem Bruder Wilson gerannt sein und ihm von den Neuigkeiten erzählt haben. "Da konnten wir natürlich nicht nein sagen und haben gedacht: 'Gucken wir mal, wie weit die kommen. Wahrscheinlich fliegen sie in der ersten Runde raus", schildert Natascha weiter. Doch dem war nicht so! Anschließend wurde die 60-Jährige gefragt, ob sie vielleicht auch mitspielen möchte – gesagt, getan! Sie schlug Regisseur Joachim Masannek vor, auch Uwe in den Cast mit aufzunehmen. "Das war also ganz lustig, also waren wir alle vier bei 'Die Wilden Kerle' eins zusammen. Ich muss euch sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht", berichtet Natascha.

Mittlerweile sind die Stars von "Die Wilden Kerle" schon lange keine kleinen Kinder mehr, die ihre Zeit auf dem Bolzplatz verbringen und "Alles ist gut, solange du wild bist" rufen. Hauptdarsteller Jimi, der den Leon spielte, ist heute Vater einer Tochter. Doch offenbar wünscht sich die Familie des Mädchens, dass die Kleine mit den Filmen ihres Vaters aufwächst. Zu Ostern gab es für Snow Elanie Koc (3) nämlich eine DVD der beliebten Kinderfilmreihe. "Für Snow zu Ostern von Filiz. Kann sie sich bald mal angucken, wenn sie ein bisschen älter ist", schrieb Mama Yeliz Koc (31) in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Natascha Ochsenknecht, 2023

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

