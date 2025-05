Neue Fotos: Anna Camp genießt Liebesglück mit Freundin Jade

Anna Camp (42) scheint auf Wolke sieben zu schweben! Die Schauspielerin, die vor allem aus der Pitch Perfect-Reihe bekannt ist, wurde zusammen mit ihrer neuen Partnerin Jade Whipkey in Los Angeles gesichtet. Auf neuen Fotos, die E News vorliegen, küssen sich die beiden innig vor einem Auto. Auch mit ihrer Kleidung signalisieren sie, dass sie zusammengehören. Beide Frauen entschieden sich für einen lässigen Look in Jeanshosen und einem lockeren Oberteil.

Privat gab es ebenfalls romantische Einblicke. Nur einen Tag vor dem Schnappschuss teilte Jade ein Foto von Anna auf ihrem Instagram-Profil. Zu sehen ist die Schauspielerin mit einem strahlenden Lächeln beim Abendessen. "Ihr Lächeln ist ein Gedicht, ihre Augen sind Rosen, ihr Lachen ist Musik zum Tanzen", schrieb Jade verliebt zu dem Foto ihrer neuen Flamme.

Anna scheint ihr Liebesglück gefunden zu haben – drei Jahre nach der Trennung von Skylar Astin. Die Ehe mit dem Schauspieler, den sie bei "Pitch Perfect" kennenlernte, endete 2019. Nach der Scheidung fühlte sie sich freier und mehr sie selbst. Eine Beziehung mit Musiker Michael Johnson folgte, hielt aber nicht lange. Nun ist Anna mit Jade an ihrer Seite glücklich – seit wann genau, bleibt unklar.

Anzeige Anzeige

Instagram / jadewhipkey Jade Whipkey, Stylistin

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Camp und Skylar Astin, ehemaliges Ehepaar im Juni 2018

Anzeige Anzeige