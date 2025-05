Trotz Sturz: Fabian Hambüchen räumt bei "Let's Dance" ab

Der ehemalige Weltklasse-Turner Fabian Hambüchen (37) brilliert in der aktuellen Staffel von Let's Dance und gehört zu den letzten vier verbleibenden Teilnehmern. Doch beim zweiten Tanz des heutigen Abends, einem Contemporary, unterliefen ihm und seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster ein Patzer: Beide fielen während der Performance zu Boden. Beeindruckend war jedoch, wie schnell sie sich sammelten und die Choreografie ohne sichtbare Unsicherheiten zu Ende brachten. Sogar der sonst so strenge Juror Joachim Llambi (60) zeigte sich nachsichtig. "Klar hattet ihr diesen einen Fehler, aber es fiel nicht auf. Ihr seid sofort wieder drin gewesen. Es war eine emotionale, schöne Nummer", lobte er. Das Paar wurde schließlich mit 26 Punkten bewertet – der höchsten Punktzahl des bisherigen Abends.

Trotz der positiven Resonanz der Jury zeigten sich nicht alle Zuschauer so beeindruckt. Besonders auf der Plattform X machten einige ihrem Unmut Luft und warfen dem Sender sogar Schiebung vor. "Das grenzt an Schiebung. 26 Punkte mit Sturz. Unfassbar und ungerecht", lautet ein Kommentar. Andere bemängelten, dass der Fehler bei Fabian nicht wie bei anderen Kandidaten hart ins Gewicht gefallen sei. "Unglaublich, was Fabian alles für Fehler macht und er dafür ständig gelobt wird", meckert ein weiterer User.

Fabian hat nicht nur an diesem Abend eine beeindruckende Punkteanzahl vorzuweisen. Der Profiturner sorgte in der diesjährigen Staffel sogar für die allerersten 30 Punkte. In Show sechs überzeugten der Sportler und seine Tanzpartnerin Anastasia die Jury mit einem Quickstep zu "It Don’t Mean A Thing". Dafür erhielten sie von Jorge González (57), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi jeweils die Höchstpunktzahl von jeweils zehn Punkten – das erste Mal in der Staffel.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury und Daniel Hartwich

RTL / Stefan Gregorowius Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster bei "Let's Dance" 2025

