Fans bemitleiden Sohn Ludwig auf Bildern mit Cathy Hummels

Cathy Hummels (37) postete auf Instagram eine Bilderreihe, auf der sie gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Sohn Ludwig zu sehen ist. Auf drei Fotos in unterschiedlichen Posen umarmt die Moderatorin den Jungen liebevoll, während sie eine auffällige rote Tulpe so vor sein Gesicht hält, dass Ludwig darauf nicht erkennbar ist. Für das Fotoshooting mit ihrem Sohnemann schmiss sich die Ex-Spielerfrau in ein frühlingshaftes Spitzenkleid. Doch anstatt anerkennender Kommentare hagelt es Kritik – einige Follower unterstellen ihr, dass das Familienfoto gestellt wirkt und bemitleiden ihren Sohn offen.

In ihrem Posting beschreibt Cathy, wie sensibel sie sei und dass ihr im Alltag vor allem der Trost ihres Sohnes Kraft gebe. "Eine Umarmung und ein Lachen von meinem Sohn. Er erinnert mich täglich daran, was wirklich wichtig ist im Leben, und zwar: Gesundheit & Liebe. Für mich: Er, mein Junge", schreibt die Unternehmerin. Die Mehrheit der Kommentare ist jedoch skeptisch. Unter anderem merkt eine Person an: "Das Kind sieht nicht glücklich aus, während die Mama posiert." Auch Vorwürfe, Ludwig würde lediglich als "Fotoaccessoire" dienen, werden laut. "Der arme Bub", lautete ein weiterer Kommentar. Dennoch finden sich unter den insgesamt zahlreichen Rückmeldungen auch lobende Worte. So kommentieren einige Fans: "Wunderschöne Bilder" und schicken Herz-Emojis. Andere loben: "Schön geschrieben, Cathy."

Es ist nicht das erste Mal, dass Cathy mit Hass im Netz konfrontiert ist. Anfang des Jahres berichtete die Ex-Frau von Mats Hummels (36), dass sie dagegen auch rechtlich vorgeht. "Im Moment habe ich selbst ein offenes Verfahren. Bei mir geht es nicht nur um Drohungen, sondern um Stalking, Datendiebstahl und Eindringen in meine Privatsphäre, gepaart mit Verleumdung", berichtete die Influencerin. Auch in ihrer Ehe mit Mats musste Cathy so einiges einstecken. Die Münchnerin erzählte, dass sie auch während des Wechsels des Fußballers zum FC Bayern Anfeindungen im Netz erlebte.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Jahr 2012

