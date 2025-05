"Hasse ihn nicht": So steht Cassie Ventura heute zu P. Diddy

Cassie Ventura (38), die ehemalige Partnerin von P. Diddy (55), hat sich im laufenden Gerichtsprozess gegen P. Diddy zu ihren Gefühlen ihrem Ex gegenüber geäußert. "Ich hasse ihn nicht", sagte die Sängerin, als sie gefragt wurde, wie sie inzwischen zu ihm stehe. Auf die Frage, ob sie weiterhin Liebe für den Musikproduzenten empfinde, antwortete Cassie: "Ich habe Liebe für die Vergangenheit und das, was es war." Diese Statements fielen während eines intensiven Kreuzverhörs, in dem Cassie von Anna Estevao, der Anwältin des Musikers, über ihr Abschlussgespräch mit P. Diddy im Jahr 2018 befragt wurde.

Die Aussagen werfen ein neues Licht auf ihre Beziehung, die von schwerwiegenden Vorwürfen überschattet wird. Während des Prozesses hat Cassie über psychische und physische Gewalt in ihrer ehemaligen Beziehung berichtet. Unter anderem sagte die Schwangere aus, dass Diddy sie nach einem Abschiedsessen im Jahr 2018 in ihrer Wohnung vergewaltigt habe. Ein elementarer Aspekt des Prozesses ist die Frage nach der Art der Beziehung und der Nachwirkungen dieser schwierigen Phase. Die Verteidigung des Musikproduzenten scheint zu versuchen, mit den widersprüchlichen Gefühlen, die Cassie möglicherweise für Diddy hegt, ihre Glaubwürdigkeit infrage zu stellen.

Seit dieser Woche sagt Cassie im Zeugenstand gegen ihren Ex-Freund aus. Am 14. Mai erklärte das Model, wieso sie sich nicht gegen Diddys körperliche Übergriffe zur Wehr setzte: "Es machte ihn nur gewalttätiger, machte ihn stärker". In den frühen Jahren ihrer Beziehung habe sie noch versucht, sich zu behaupten, allerdings seien die Angriffe des Rappers dann noch brutaler geworden.

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016

Getty Images Cassie Ventura, März 2025